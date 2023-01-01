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Киноафиша Сериалы Спрут Сезоны

Спрут, список сезонов

La piovra 16+
Год выпуска 1984
Страна Италия
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал Rai 1
Список сезонов сериала «Спрут»
Спрут - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 11 марта 1984 - 26 марта 1984
 
Спрут - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 12 января 1986 - 27 января 1986
 
Спрут - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
7 эпизодов 5 апреля 1987 - 26 апреля 1987
 
Спрут - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов 5 марта 1989 - 20 марта 1989
 
Спрут - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
5 эпизодов 14 августа 1990 - 28 августа 1990
 
Спрут - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
6 эпизодов 30 ноября 1992 - 20 декабря 1992
 
Спрут - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
6 эпизодов 5 марта 1995 - 20 марта 1995
 
Спрут - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2 эпизода 19 июля 1999 - 21 июля 1999
 
Спрут - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2 эпизода 26 июля 1999 - 28 июля 1999
 
Спрут - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2 эпизода 10 января 2001 - 17 января 2001
 
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