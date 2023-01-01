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Спрут
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Спрут, список сезонов
La piovra
16+
Год выпуска
1984
Страна
Италия
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
Rai 1
Список сезонов сериала «Спрут»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
11 марта 1984 - 26 марта 1984
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
12 января 1986 - 27 января 1986
Сезон 3 / Season 3
7 эпизодов
5 апреля 1987 - 26 апреля 1987
Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов
5 марта 1989 - 20 марта 1989
Сезон 5 / Season 5
5 эпизодов
14 августа 1990 - 28 августа 1990
Сезон 6 / Season 6
6 эпизодов
30 ноября 1992 - 20 декабря 1992
Сезон 7 / Season 7
6 эпизодов
5 марта 1995 - 20 марта 1995
Сезон 8 / Season 8
2 эпизода
19 июля 1999 - 21 июля 1999
Сезон 9 / Season 9
2 эпизода
26 июля 1999 - 28 июля 1999
Сезон 10 / Season 10
2 эпизода
10 января 2001 - 17 января 2001
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