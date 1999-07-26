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Постер к 9-му сезону сериала Спрут
Киноафиша Сериалы Спрут Сезоны Сезон 9

Спрут, 9 сезон

La piovra 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 26 июля 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 10 минут
О чем 9-й сезон сериала «Спрут»

В 9-м сезоне сериала «Спрут» баронесса Барбара Альтамура начинает всерьез волноваться из-за дел, которые ее супруг Франческо ведет с сицилийской мафией. Женщина решает взять ситуацию в свои руки и обращается в полицию. Разумеется, такой поворот событий не нравится нынешнему главе «семьи» Пьетро. Он начинает шаг за шагом загонять Барбару в ловушку. Баронесса оказывается в запутанной паутине убийств, политики и коррупции. Время, близкие люди и даже представители закона оказываются не на ее стороне. Тем не менее отважная женщина не собирается опускать руки. Она продолжает расследование и находит неожиданного союзника.

Список серий 9-го сезона сериала «Спрут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 9 Серия 1
26 июля 1999
Серия 2 Episode 2
Сезон 9 Серия 2
28 июля 1999
График выхода всех сериалов
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