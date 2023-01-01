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Постер к 4-му сезону сериала Спрут
Киноафиша Сериалы Спрут Сезоны Сезон 4

Спрут, 4 сезон

La piovra 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 5 марта 1989
Год выпуска 1989
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Спрут»

В 4-м сезоне сериала «Спрут» Коррадо Каттани возвращается к своим обязанностям в кабинете главы уголовного розыска Сицилии. Он расследует очередное убийство в коллаборации с судьей Сильвией Конти, но обычное с виду дело приводит его прямиком к старому врагу – Тано Каридди. Чтобы противостоять его власти и деньгам, Коррадо необходим стартовый капитал. Он решается на фиктивный брак с привлекательной дочерью банкира, но не учитывает того, что женщина испытывает к нему вовсе не фиктивные чувства. Мафия давит на судью Конти, чтобы остановить ее расследование. Супруга Тано решает играть против мужа на стороне полиции.

Список серий 4-го сезона сериала «Спрут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
5 марта 1989
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
6 марта 1989
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
12 марта 1989
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
13 марта 1989
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
19 марта 1989
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
20 марта 1989
График выхода всех сериалов
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