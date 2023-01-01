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Постер к 5-му сезону сериала Спрут
Киноафиша Сериалы Спрут Сезоны Сезон 5

Спрут, 5 сезон

La piovra 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 14 августа 1990
Год выпуска 1990
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 5-й сезон сериала «Спрут»

В 5-м сезоне сериала «Спрут» судья Сильвия Конти и Давид Ликата заключают негласное соглашение, чтобы вместе отомстить мафии за все былые потери. Тем временем Тано Каридди тоже ищет союзников. На его стороне неожиданно оказывается влиятельная мафиозная семья Линори, но за свою помощь они кое-что хотят. Эспиноса соглашается работать с Тано, чтобы вместе захватить и поделить корпорацию SicilTecnoPlus. Расследование Сильвии и Дэвида внезапно выводит их на самый высокий уровень итальянской мафии. Но преступники не знают честной игры, и семья Давида оказывается в смертельной опасности.

Список серий 5-го сезона сериала «Спрут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
14 августа 1990
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
15 августа 1990
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
21 августа 1990
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
22 августа 1990
Серия 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
28 августа 1990
График выхода всех сериалов
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