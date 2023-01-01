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Постер к 3-му сезону сериала Спрут
Киноафиша Сериалы Спрут Сезоны Сезон 3

Спрут, 3 сезон

La piovra 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 апреля 1987
Год выпуска 1987
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 35 минут
О чем 3-й сезон сериала «Спрут»

В 3-м сезоне сериала «Спрут» бывший комиссар острова Сицилия Коррадо Каттани скрывается в монастыре, но американская команда по борьбе с наркотиками заманивает его обратно в игру. Приманка оказывается самой подходящей: обещание возможности отомстить. Герой решает действовать исподтишка. Чтобы показать старым знакомым мафиози свою осведомленность об их делах, он дает анонимное интервью журналистке городского канала. Корреспондентка по имени Джулия оказывается дочерью президента банка «Антинари» и притом очень привлекательной женщиной. Коррадо рискует ввязаться в еще один безнадежный роман.

Список серий 3-го сезона сериала «Спрут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
5 апреля 1987
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
6 апреля 1987
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
12 апреля 1987
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
13 апреля 1987
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
19 апреля 1987
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
20 апреля 1987
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
26 апреля 1987
График выхода всех сериалов
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