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Постер к 6-му сезону сериала Спрут
Киноафиша Сериалы Спрут Сезоны Сезон 6

Спрут, 6 сезон

La piovra 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 30 ноября 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Спрут»

В 6-м сезоне сериала «Спрут» Давид Ликата чудом остается в живых после покушения на его жизнь. Чтобы отомстить и продолжить свое расследование, мужчина присоединяется к сверхсекретной разведывательной группе международного уровня. Там он узнает свежую информацию об убежище Тано Каридди: мафиози скрывается в Африке. Но недостаточно просто поймать Тано. Руководство разведгруппы хочет использовать его, чтобы добраться до вышестоящих преступников сети. Расследование Давида приводит его в бывший концентрационный лагерь на западе страны. Тем временем Дэвис разоблачает человека, стоящего за Осьминогом.

Список серий 6-го сезона сериала «Спрут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 6 Серия 1
30 ноября 1992
Серия 2 Episode 2
Сезон 6 Серия 2
6 декабря 1992
Серия 3 Episode 3
Сезон 6 Серия 3
7 декабря 1992
Серия 4 Episode 4
Сезон 6 Серия 4
13 декабря 1992
Серия 5 Episode 5
Сезон 6 Серия 5
14 декабря 1992
Серия 6 Episode 6
Сезон 6 Серия 6
20 декабря 1992
График выхода всех сериалов
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