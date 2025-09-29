«Бар «Один звонок»»: Рецензия Киноафиши

1 октября в онлайн-кинотеатре KION выйдет долгожданный триллер «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским в главной роли. Проект с 2023 года лежал на полке из-за отсутствия прокатного удостоверения, но теперь дорога к зрителю оказалась открытой. Режиссером выступил Сергей Филатов, снявший сериал «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым. Мрачная атмосфера сибирской школы плавно перетекла в таинственный бар с Люцифером за стойкой.

По сюжету следователь Морозов (Александр Ильин — младший) ищет пропавшего сына (Кай Гетц) своей жены, которая лежит в коме. Мальчишка уже долгое время находится в мистическом баре «Один звонок», который появляется в разных местах города и исчезает. Причина, по которой парень там застрял — нежелание расплачиваться по счету. Соблазняясь любопытной услугой под названием «звонок мертвым», нужно быть готовым сыграть в русскую рулетку. Первый звонок — один патрон в барабане, второй — два и так далее. Даже несмотря на падающие шансы выжить в жестокой игре, заблудшие в бар гости продолжают отчаянно закрывать свои гештальты. В конце концов, и перед убедительным барменом (Данила Козловский) устоять трудно. Вот только на местах барного миража все чаще и чаще появляются трупы, а у Морозова в руках оказывается зацепка.

Начало крайне интригующее — связка детектива, мистики и психологического триллера дает огромное пространство для формирования различных тематик. От попыток исправить прошлое до вечного вопроса о том, действительно ли горькая правда лучше сладкой лжи. И авторам проекта удается балансировать между жанрами и тематическим спектром, постоянно вводя новых героев. У каждого из них своя боль и травма, каждый из них не способен справиться с судьбой без волшебной таблетки в виде звонка. Кроме того, каждый из них начинает проявлять свое истинное лицо, когда наступает час азартной расплаты.

В этом смысле каждый, даже самый эпизодический герой сериала, прописан глубоко и точно — зрителя эти волнения наверняка заденут за живое. Вопрос лишь в том, на какую дистанцию хватит смекалки — возможно ли придумать столько эпизодических персонажей, чтобы их разнообразия хватило на целый сезон? И при этом не споткнуться бы об однотипность. Впрочем, хронометраж второй серии в два раза меньше, чем первой — уже тревожный маркер. Более того, за два эпизода пока что не вполне ясно, как эти психологические инсайты работают непосредственно на сюжет, от которого, несомненно, хочется остроты. На данный момент эта часть сериала выглядит как блажь для запутавшегося в себе зрителя.

По-настоящему же две вселенные — бар и реальность — связывает лишь застрявший в другом измерении мальчик. И детективная линия с расследованием со стороны Морозова выглядит куда более интригующей и убедительной. Хочется верить, что к экватору сезона этой сюжетной ниточке дадут раскачаться, а каждый эпизодический персонаж из бара будет присутствовать не просто забавы ради, а окажется вплетен в драматургию детектива гораздо глубже.

Тем не менее отказываться от просмотра спустя две серии точно не хочется — идея так или иначе оригинальная для нашего кино, которое с мистикой и фантастикой на «вы». Есть пока что призрачная, но все же надежда на более крутые повороты сюжета и на более тугую связку двух параллельных вселенных. Да и обаятельный бармен в исполнении Данилы Козловского выступает этаким Воландом, к которому невозможно сформировать однозначное отношение. Он вроде и поступает по справедливости и никого своими руками не убивает, однако же его хитрое мастерство подталкивает к опасному искушению, которое может стоить жизни. Еще одна моральная дилемма для философствующих. По крайней мере такой чертенок заставит пару раз улыбнуться от абсурдности происходящего.