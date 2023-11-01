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Постер к 1-му сезону сериала Бар «Один звонок»
Киноафиша Сериалы Бар «Один звонок» Сезоны Сезон 1

Бар «Один звонок», 1 сезон

Bar «Odin zvonok» 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бар «Один звонок»»

В 1-м сезоне сериала «Бар «Один звонок» Андрей Морозов занят поисками Виктора, исчезнувшего сына своей супруги, которая находится в коме. Все улики приводят главного героя к необычному бару «Один звонок». Заведением руководит бармен. Он не только делает коктейли и отпускает циничные шутки, но и помогает гостям позвонить погибшим. При этом расплата за звонок очень опасна – каждый, кто воспользуется услугой, будет играть в «русскую рулетку». В загадочное заведение приходят разные люди со своими трудностями: очаровательная Жанна, которая хочет избавиться от богатого супруга, юрист Макс, который так и не сумел съехать от матери, и другие.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 1 ноября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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