Бар «Один звонок»
Новости
Новости о сериале «Бар «Один звонок»»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Бар «Один звонок»»
Вся информация о сериале
Что смотреть в октябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах
Пеннивайз, Эд Гейн и Данила Козловский.
Написать
30 сентября 2025 22:49
Разговор с умершим ценой в «русскую рулетку»: вышел трейлер сериала «Бар «Один звонок»
Главные роли в мистическом детективе исполнили Александр Ильин — младший и Данила Козловский.
Написать
4 августа 2023 12:04
15 лет после финала фанаты «Остаться в живых» ломают голову: 3 действительно сложных загадки сериала
Убивал женщин, но помог поймать легендарного Теда Банди? На самом деле финал нового «Монстра» не имеет ничего общего с реальностью
Он точно не прячет тела под мантией? Новый Дамблдор оказался тем самым маньяком из «Декстера» — фанаты в смятении (фото)
2 сезон можно снимать хоть завтра: финал сериала «Дыши» оставляет зрителей в слезах — но не отвечает на важнейший вопрос
Отметьте 4 ноября в календаре: создатель «Монстров» на Netflix порадует драмой про адвокатов — всего 10 серий, и Кардашьян в главной роли
Послужной список Бласта впечатляет: вот кто настоящий №1 в «Ванпанчмене» (конечно, после Сайтамы) — о его силах вы и не догадывались
До Нового года успеем: сколько серий будет в первом сезоне «Гачиакуты» — составили актуальное расписание для оставшейся половины
В новом «Властелине колец» перепишут канон трилогии Джексона: Фроде вернется — и это круто, но есть проблема
«Ни одного лишнего момента»: британцы давно сняли сериал с жутким клоуном — самое время посмотреть, пока ждете «Оно»
«Восток — дело …» — это только разминка: лишь знатоки продолжат 5/5 цитат из «Белого солнца пустыни» (тест)
На «Мессии Дюны» Вильнев не остановится: леди Атрейдес рассекретила планы на франшизу
