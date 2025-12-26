Меню
Сериалы
Пока все хвалят «Бар "Один звонок"», этот сериал с Козловским давно держит те же 8 баллов: напряжение «ни на секунду не позволяет отвлечься»
Его редко вспоминают в подборках, и по ТВ почти не крутят.
Написать
26 декабря 2025 11:21
«Народ, вы серьезно?»: «Ландыши» – лучший российский сериал 2025 года? Так решили зрители – но есть неприятный нюанс
Скандал бурлит почти неделю.
Написать
14 декабря 2025 17:38
Лишь один сериал в 2025-м обошел «Бар "Один звонок"» по популярности: у этой нетленки с Прилучным даже нет нового сезона
Зрители выбирают проверенные хиты.
Написать
2 декабря 2025 15:42
Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий
Собрали топовые российские проекты, которые в 2025-м пользовались особым спросом.
Написать
28 ноября 2025 14:55
Когда граница между мирами стирается: собрали 5 сериалов для тех, кто остался в восторге от «Бара "Один звонок"»
Истории о жизни, смерти и втором шансе.
Написать
16 октября 2025 11:21
Почему финал «Бара "Один звонок"» — единственно правильный: только так сериал обретает смысл
Без слез тут было не обойтись.
4 комментария
15 октября 2025 15:13
Понравился «Бар "Один звонок"»? Его создатель уже готовит еще один детектив с нотой юмора — фанаты «Сектора Газа» оценят (фото)
Главную роль исполнит Михаил Пореченков.
Написать
14 октября 2025 22:15
Сколько серий в сериале «Бар "Один звонок"»: иностранцы оценили на 6,7, в России попал в топ-250
Самое время смотреть новинку.
Написать
13 октября 2025 11:21
От концовки «Бар “Один звонок”» у зрителей глаза на мокром месте: но шансы на 2 сезон еще есть — Ярмольник намекнул парой слов
Остается только надеяться, что продолжения придется ждать не три года.
Написать
7 октября 2025 19:45
Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно
Правила заведения просты: 1 минута разговора с покойным, после игра в Русскую рулетку. При повторном звонке количество пуль увеличивается на одну.
1 комментарий
5 октября 2025 08:27
