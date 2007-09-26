Menu
Criminal Minds 2005, season 3

Criminal Minds season 3 poster
Criminal Minds 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 26 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute
"Criminal Minds" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Мыслить как преступник» в отделе поведенческого анализа происходят кадровые перестановки. Гидеону трудно осознать, что он потерял свою возлюбленную Сару. Коллеги помогают ему пережить это потрясение. В это время в разных штатах продолжаются криминальные происшествия, многим сотрудникам местных правоохранительных органов требуется помощь членов команды. Они вновь составляют психологические портреты предполагаемых преступников и помогают следователям установить мотив преступлений. 

Series rating

7.9
Rate 16 votes
8.1 IMDb
Doubt
Season 3 Episode 1
26 September 2007
In Birth and Death
Season 3 Episode 2
3 October 2007
Scared to Death
Season 3 Episode 3
10 October 2007
Children of the Dark
Season 3 Episode 4
17 October 2007
Seven Seconds
Season 3 Episode 5
24 October 2007
About Face
Season 3 Episode 6
31 October 2007
Identity
Season 3 Episode 7
7 November 2007
Lucky
Season 3 Episode 8
14 November 2007
Penelope
Season 3 Episode 9
21 November 2007
True Night
Season 3 Episode 10
28 November 2007
Birthright
Season 3 Episode 11
12 December 2007
3rd Life
Season 3 Episode 12
9 January 2008
Limelight
Season 3 Episode 13
23 January 2008
Damaged
Season 3 Episode 14
2 April 2008
A Higher Power
Season 3 Episode 15
9 April 2008
Elephant's Memory
Season 3 Episode 16
16 April 2008
In Heat
Season 3 Episode 17
30 April 2008
The Crossing
Season 3 Episode 18
7 May 2008
Tabula Rasa
Season 3 Episode 19
14 May 2008
Lo-Fi
Season 3 Episode 20
21 May 2008
