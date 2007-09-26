В 3 сезоне сериала «Мыслить как преступник» в отделе поведенческого анализа происходят кадровые перестановки. Гидеону трудно осознать, что он потерял свою возлюбленную Сару. Коллеги помогают ему пережить это потрясение. В это время в разных штатах продолжаются криминальные происшествия, многим сотрудникам местных правоохранительных органов требуется помощь членов команды. Они вновь составляют психологические портреты предполагаемых преступников и помогают следователям установить мотив преступлений.