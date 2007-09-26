Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 3 Серия 3

Мыслить как преступник 2005 3 серия 3 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Мыслить как преступник»
Сомнение
Сезон 3 / Серия 1 26 сентября 2007
В рождении и смерти
Сезон 3 / Серия 2 3 октября 2007
Напуган до смерти
Сезон 3 / Серия 3 10 октября 2007
Дети тьмы
Сезон 3 / Серия 4 17 октября 2007
Семь секунд
Сезон 3 / Серия 5 24 октября 2007
Разворот
Сезон 3 / Серия 6 31 октября 2007
Индивидуальность
Сезон 3 / Серия 7 7 ноября 2007
Счастливчик
Сезон 3 / Серия 8 14 ноября 2007
Пенелопа
Сезон 3 / Серия 9 21 ноября 2007
Настоящая ночь
Сезон 3 / Серия 10 28 ноября 2007
Право по рождению
Сезон 3 / Серия 11 12 декабря 2007
Третья жизнь
Сезон 3 / Серия 12 9 января 2008
В центре внимания
Сезон 3 / Серия 13 23 января 2008
Испорченный
Сезон 3 / Серия 14 2 апреля 2008
Высшая сила
Сезон 3 / Серия 15 9 апреля 2008
Слоновья память
Сезон 3 / Серия 16 16 апреля 2008
На охоте
Сезон 3 / Серия 17 30 апреля 2008
Переезд
Сезон 3 / Серия 18 7 мая 2008
Чистый лист
Сезон 3 / Серия 19 14 мая 2008
Помехи
Сезон 3 / Серия 20 21 мая 2008
О чем серия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Мыслить как преступник» члены команды отправляются в Портленд, чтобы помочь своим коллегам в расследовании. В городе пропадают люди, которые недавно переехали в это место. Главным подозреваемым становится психиатр.

