Как справиться со всеми бедами, которые валятся на твою голову, если ты — простой подросток? Документальное послесловие к популярному многосерийному проекту «Трудные подростки» вызвалось ответить на этот и многие другие вопросы. У каждого тинейджера в переходном возрасте множество проблем. Трудности вызывает общение со сверстниками, родителями, учителями. Все проблемы уникальные, но это не значит, что подростка нельзя направить по верному пути. Этот проект призван помочь тем, кто оказался в тяжелой ситуации.