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Постер сериала Трудные подростки. Реальность
Постер сериала Трудные подростки. Реальность
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Киноафиша Сериалы Трудные подростки. Реальность

Трудные подростки. Реальность (2021 - …)

Трудные подростки. Реальность 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 29 минут
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность сериала 13 часов 32 минуты
О чем сериал

Как справиться со всеми бедами, которые валятся на твою голову, если ты — простой подросток? Документальное послесловие к популярному многосерийному проекту «Трудные подростки» вызвалось ответить на этот и многие другие вопросы. У каждого тинейджера в переходном возрасте множество проблем. Трудности вызывает общение со сверстниками, родителями, учителями. Все проблемы уникальные, но это не значит, что подростка нельзя направить по верному пути. Этот проект призван помочь тем, кто оказался в тяжелой ситуации.

 

В ролях
В ролях
Тимофей Елецкий
Тимофей Елецкий
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный
Виталий Андреев
Виталий Андреев
Анастасия Крылова
Анастасия Крылова
Святослав Рогожан
Святослав Рогожан
Алена Швиденкова
Алена Швиденкова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Трудные подростки. Реальность - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Трудные подростки. Реальность - Сезон 2 Сезон 2
2022, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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