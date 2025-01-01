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Постер сериала Трудные подростки. Реальность
Киноафиша Сериалы Трудные подростки. Реальность Сезоны

Трудные подростки. Реальность, список сезонов

Трудные подростки. Реальность 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Эпизод длится 29 минут
Стрим-сервис More.tv

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список сезонов сериала «Трудные подростки. Реальность»
Трудные подростки. Реальность - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 17 ноября 2021 - 26 ноября 2021
 
Трудные подростки. Реальность - Сезон 2 Сезон 2
20 эпизодов 25 октября 2022 - 20 декабря 2022
 
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