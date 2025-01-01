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Трудные подростки. Реальность
Сезоны
Трудные подростки. Реальность, список сезонов
Трудные подростки. Реальность
18+
Год выпуска
2021
Страна
Россия
Эпизод длится
29 минут
Стрим-сервис
More.tv
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Трудные подростки. Реальность»
Сезон 1
8 эпизодов
17 ноября 2021 - 26 ноября 2021
Сезон 2
20 эпизодов
25 октября 2022 - 20 декабря 2022
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