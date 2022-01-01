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Стрим-сервис More.tv

О стрим-сервисе

More.tv — запущенный в 2019 году российский стриминговый сервис, входит в «Национальную медиа группу». Он заменил собой сайт «Видеоморе», принадлежащий каналу СТС. Единая платформа позволяет получить универсальный доступ к отечественному и зарубежному контенту. More.tv позиционируется как самый большой каталог видео на русском языке. Функционал позволяет смотреть не только кино по запросу, но и прямые эфиры каналов. Благодаря эксклюзивным договорам с ведущими студиями, клиентам доступны сериалы в день премьеры. Кроме фильмов есть трансляции спортивных событий.

Для продвижения своих услуг сервис More.tv запустил производство оригинальных проектов под единым брендом more originals. Так стали доступны нашумевшие «Чики» и «Трудные подростки». Некоторые сериалы появляются на сервисе раньше, чем на ТВ.

Фильмы
Out of the Box
Out of the Box
музыка, короткометражный 2021, Россия
0.0
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Сериалы
Домашнее поле
Домашнее поле
драма 2022, Россия
0.0
The Телки
The Телки
драма 2022, Россия
0.0
Преступление и наказание
триллер, драма, криминал 2022, Россия
0.0
Новая жизнь
драма 2022, Россия
0.0
Фишер
драма, триллер, детектив, криминал 2022, Россия
0.0
Ваша честь
Ваша честь
криминал, драма 2021, Россия
0.0
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сказки Пушкина. Для взрослых
драма 2021, Россия
0.0
Джетлаг
Джетлаг
драма, комедия 2021, Россия
0.0
Все сериалы
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