Стрим-сервис More.tv

More.tv — запущенный в 2019 году российский стриминговый сервис, входит в «Национальную медиа группу». Он заменил собой сайт «Видеоморе», принадлежащий каналу СТС. Единая платформа позволяет получить универсальный доступ к отечественному и зарубежному контенту. More.tv позиционируется как самый большой каталог видео на русском языке. Функционал позволяет смотреть не только кино по запросу, но и прямые эфиры каналов. Благодаря эксклюзивным договорам с ведущими студиями, клиентам доступны сериалы в день премьеры. Кроме фильмов есть трансляции спортивных событий.

Для продвижения своих услуг сервис More.tv запустил производство оригинальных проектов под единым брендом more originals. Так стали доступны нашумевшие «Чики» и «Трудные подростки». Некоторые сериалы появляются на сервисе раньше, чем на ТВ.