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Трудные подростки. Реальность 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Трудные подростки. Реальность
Киноафиша Сериалы Трудные подростки. Реальность Сезоны Сезон 2

Трудные подростки. Реальность 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 9 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Трудные подростки. Реальность»

Во 2 сезоне сериала «Трудные подростки. Реальность» в переходном возрасте тинейджеры воспринимают многие вещи чересчур болезненно, поскольку впервые сталкиваются с непониманием близких, сильными эмоциями и соблазнами. Они еще плохо знают себя и не умеют правильно реагировать на абьюз, откровенное давление со стороны или критику окружающих. Многие пытаются заглушить боль, употребляя алкоголь или наркотические вещества. Последствия такого «самолечения» нередко приводят к печальным последствиям. Еще хуже приходится подросткам, которые пережили насилие, травлю или отказ со стороны родителей участвовать в их жизни.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Трудные подростки. Реальность График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
25 октября 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
28 октября 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
1 ноября 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
4 ноября 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
8 ноября 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
11 ноября 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
15 ноября 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
18 ноября 2022
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
22 ноября 2022
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
22 ноября 2022
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
25 ноября 2022
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
29 ноября 2022
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
2 декабря 2022
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
6 декабря 2022
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
6 декабря 2022
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
9 декабря 2022
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
13 декабря 2022
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
16 декабря 2022
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
20 декабря 2022
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
20 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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