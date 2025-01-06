Меню
Сериалы
Медведь
Новости
Новости о сериале «Медведь»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Медведь»
Вся информация о сериале
Объявлены лауреаты «Золотого глобуса» 2025
Персональные награды получили Деми Мур, Эдриан Броуди, Джоди Фостер, Колин Фаррелл и другие артисты.
Написать
6 января 2025 18:22
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024
Также награды получили «Хитрости» и «Олененок».
Написать
17 сентября 2024 10:03
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
Написать
18 июля 2024 16:13
Джереми Аллен Уайт устанавливает высокие стандарты в трейлере третьего сезона «Медведя»
Хитовый сериал вернется в эфир в конце июня.
Написать
30 мая 2024 10:33
Новые победы «Наследников», «Медведя» и «Грызни»: объявлены лауреаты «Эмми» 2023
Сериал «Одни из нас» доминирует в технических категориях с восемью статуэтками.
Написать
16 января 2024 11:01
«Оппенгеймер», «Наследники» и другие: объявлены победители «Золотого глобуса» 2024
Награды также получили «Бедные-несчастные», «Оставленные», «Анатомия падения», «Мальчик и птица», «Медведь» и «Грызня».
Написать
8 января 2024 07:42
Сериал «Медведь» официально продлен на третий сезон
Карми и его команда продолжат развивать свой ресторанный бизнес.
Написать
7 ноября 2023 11:04
«Наследники», «Одни из нас», Дженна Ортега: объявлены номинанты на «Эмми» 2023
Церемония вручения самой престижной телевизионной премии мира пройдет в сентябре.
Написать
13 июля 2023 10:32
Второй сезон сериала «Медведь» триумфально дебютировал на Hulu
Он установил новый рекорд и значительно превзошел показатели первого сезона.
Написать
28 июня 2023 14:14
Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир»
Первый месяц лета богат на яркие премьеры как на больших экранах, так и на стримингах.
Написать
1 июня 2023 12:00
Карми заново обустраивает свою кухню в трейлере второго сезона «Медведя»
Новые серии кулинарного драмеди о превратностях ресторанного бизнеса выйдут в следующем месяце.
Написать
16 мая 2023 11:19
Конец Голливуда близок? Выйдут ли новые сезоны «Одних из нас», «Очень странных дел» и спин-офф «Игры престолов»?
Все, что нужно знать о забастовке сценаристов, которая поставила на паузу многие крупные проекты.
Написать
12 мая 2023 16:29
Объявлены даты выхода второго сезона «Медведя» и финального сезона «Джека Райана»
Премьеры продолжений обоих шоу состоятся в июне.
Написать
10 мая 2023 13:12
Боб Оденкерк получил роль во втором сезоне «Медведя»
Актер появится в качестве приглашенной звезды.
Написать
27 апреля 2023 16:10
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров
На этой неделе стриминги предлагают обучиться искусству кулинарии, стать волонтером, отыскать в жизни приятные моменты и сразиться с динозаврами.
Написать
7 апреля 2023 15:00
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес
От байопика о создании Uber до комедии о превращении небольшой сэндвичной в элитный ресторан.
Написать
7 апреля 2023 12:00
Перерождение ресторанчика The Beef: вышел тизер второго сезона сериала «Медведь»
Также стало известно, когда ждать новые серии.
Написать
13 марта 2023 10:11
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»
Рассказываем, в какие номинации «Оскара» могли бы попасть наши любимые сериалы прошедшего года.
Написать
9 марта 2023 12:00
«Разделение» и «Всё везде и сразу»: объявлены победители премии Гильдии сценаристов США 2023
Также награды за лучше сериалы года получили «Медведь» и «Белый лотос».
Написать
7 марта 2023 13:06
Фильм «Всё везде и сразу» стал главным триумфатором премии «Независимый дух» 2023
Лучшим сериалом года был признан «Медведь».
Написать
6 марта 2023 10:27
