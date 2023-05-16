Карми заново обустраивает свою кухню в трейлере второго сезона «Медведя»

Телеканал FX выпустил трейлер второго сезона кулинарной драмеди «Медведь».

Главные роли в продолжении сериала сыграли Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Айо Эдебири («Начальная школа «Эбботт»), Эбон Мосс-Бахрах («Андор»), Эбби Эллиотт («Оптом дешевле») и Лайонел Бойс («Хэп и Леонард»). В качестве приглашенной звезды в новых сериях также снялся Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»).

По сюжету, воспользовавшись деньгами своего покойного брата Майки, Карми (Уайт) вместе с Сидни (Эдебири), Ричи (Мосс-Бахрах) и Натали (Эллиотт) начинает работать над тем, чтобы превратить свою грязную забегаловку в престижный ресторан. Героям приходится искать тонкий баланс между безумно бюрократизированным процессом получения всех необходимых лицензий и творческими поисками новых вкусов, между утомительной работой со строительными подрядчиками и разработкой своего уникального стиля. Пока начинающие рестораторы проводят капитальный ребрендинг заведения, каждому из них приходится столкнуться с призраками прошлого и определить собственное будущее. В попытках достичь новых вершин мастерства Карми и его коллегам приходится осваивать совершенно новые уровни кулинарии и обслуживания, а также учиться полностью отдавать себя своему делу и товарищам.

Шоураннерами и режиссерами новых серий выступают Кристофер Сторер («Дикинсон») и Джоэнна Кало («Хитрости»).

Премьера второго сезона «Медведя» состоится на стриминговом сервисе Hulu 22 июня.