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Киноафиша Новости Карми заново обустраивает свою кухню в трейлере второго сезона «Медведя»

Карми заново обустраивает свою кухню в трейлере второго сезона «Медведя»

16 мая 2023 11:19
Карми заново обустраивает свою кухню в трейлере второго сезона «Медведя»

Новые серии кулинарного драмеди о превратностях ресторанного бизнеса выйдут в следующем месяце.

Телеканал FX выпустил трейлер второго сезона кулинарной драмеди «Медведь».

Главные роли в продолжении сериала сыграли Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Айо Эдебири («Начальная школа «Эбботт»), Эбон Мосс-Бахрах («Андор»), Эбби Эллиотт («Оптом дешевле») и Лайонел Бойс («Хэп и Леонард»). В качестве приглашенной звезды в новых сериях также снялся Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»).

По сюжету, воспользовавшись деньгами своего покойного брата Майки, Карми (Уайт) вместе с Сидни (Эдебири), Ричи (Мосс-Бахрах) и Натали (Эллиотт) начинает работать над тем, чтобы превратить свою грязную забегаловку в престижный ресторан. Героям приходится искать тонкий баланс между безумно бюрократизированным процессом получения всех необходимых лицензий и творческими поисками новых вкусов, между утомительной работой со строительными подрядчиками и разработкой своего уникального стиля. Пока начинающие рестораторы проводят капитальный ребрендинг заведения, каждому из них приходится столкнуться с призраками прошлого и определить собственное будущее. В попытках достичь новых вершин мастерства Карми и его коллегам приходится осваивать совершенно новые уровни кулинарии и обслуживания, а также учиться полностью отдавать себя своему делу и товарищам.

Шоураннерами и режиссерами новых серий выступают Кристофер Сторер («Дикинсон») и Джоэнна Кало («Хитрости»).

Премьера второго сезона «Медведя» состоится на стриминговом сервисе Hulu 22 июня.

Фото: FX
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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