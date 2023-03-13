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Киноафиша Новости Перерождение ресторанчика The Beef: вышел тизер второго сезона сериала «Медведь»

Перерождение ресторанчика The Beef: вышел тизер второго сезона сериала «Медведь»

13 марта 2023 10:11
Перерождение ресторанчика The Beef: вышел тизер второго сезона сериала «Медведь»

Также стало известно, когда ждать новые серии.

В рамках трансляции церемонии «Оскар» кабельный канал FX представил дебютный тизер второго сезона нашумевшего многосерийного драмеди «Медведь». В представленном ролике показали, как персонажи готовятся к перерождению ресторана The Beef. Продолжение сериала, за который Джереми Аллен Уайт получил премию Гильдии актеров и «Золотой глобус», выйдут на Hulu в июне этого года.

В центре сюжета — молодой шеф-повар Карми (Уайт), вернувшийся в родной Чикаго после смерти старшего брата Майкла (Джон Бернтал). Главному герою достается по наследству семейное кафе The Beef, которым руководил покойный. Итальянская закусочная находится на грани разорения, но протагонист намерен возродить бизнес, поэтому он прибегает к приемам, которым научился в мире высокой кухни. Вместе с персоналом и молодой девушкой Сидни (Айо Эдебири) Карми делает все возможное, чтобы удержать заведение на плаву, однако проблемы появляются одна за другой. В финале первого сезона произошел сюжетный поворот, в результате которого протагонист узнал тайну своего брата и нашел спрятанное денежное состояние. Во втором сезоне Карми и его друзья попробуют перезапустить The Beef.

В остальной актерский состав вошли Эбон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас, Эдвин Ли Гибсон, Кори Хендрикс, Ричард Эстерас, Эбби Эллиотт и другие. Шоураннером выступает Джоэнна Кало («Конь БоДжек»). Во втором сезоне будет десять эпизодов.

Фото: FX
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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