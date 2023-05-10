Объявлены даты выхода второго сезона «Медведя» и финального сезона «Джека Райана»

Телеканал FX анонсировал дату премьеры продолжения драмеди-сериала «Медведь». Второй сезон шоу, состоящий из 10 серий, дебютирует 22 июня.

Главные роли в новых сериях вновь исполняют Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Айо Эдебири («Начальная школа «Эбботт»), Эбон Мосс-Бакрак («Андор»), Лайонел Бойс («Хэп и Леонард») и Лиза Колон-Зайас («Титаны»). К ним также присоединились Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу») и Молли Гордон («По волчьим законам»). Разработкой второго сезона руководит Кристофер Сторер («Дэн Содер: сын Гэри»).

Сериал повествует о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто (Уайт), который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан после того, как его брат кончает жизнь самоубийством. В тизере второго сезона, выпущенном во время 95-й церемонии вручения премии «Оскар», работники заведения собирают свои вещи и закрывают ресторан Берзатто, готовясь перезапустить его под названием «Медведь».

Кроме того, стриминговый сервис Prime Video объявил о том, что премьера первых двух серий заключительного четвертого сезона экшен-сериала «Джек Райан» состоится 30 июня. После этого новые эпизоды сезона будут выходить по два еженедельно по пятницам до 14 июля.

Центральные роли в продолжении шоу играют Джон Красински («Офис»), Уэнделл Пирс («Полиция Чикаго»), Майкл Келли («Табу»), Бетти Гэбриел («Хребет ночи») и Эбби Корниш («Где соприкасаются руки»). В актерский состав также вошли Майкл Пенья («Нарко: Мексика») и Луис Одзава («Шучу»).

Шоу повествует о секретном агенте ЦРУ Джеке Райане (Красински), который выполняет опасные миссии по расследованию деятельности наркокартелей, террористических организаций и заговорщиков.