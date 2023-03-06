Фильм «Всё везде и сразу» стал главным триумфатором премии «Независимый дух» 2023

В воскресенье, 5 марта, состоялась церемония вручения американской кинопремии «Независимый дух» (Independent Spirit Awards).

Награды за лучший полнометражный фильм года была удостоена фантастическая комедия «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Кроме того, картина получила еще шесть призов: за лучшую режиссуру, лучшего актера первого плана (Мишель Йео), лучшего актера второго плана (Ке Хюи Куан), лучший актерский прорыв года (Стефани Сюй), лучший сценарий и лучший монтаж.

Музыкальная драма «Тар» Тодда Филда получила семь номинаций, но смогла выиграть лишь в одной — за лучшую операторскую работу. Семейная драма «Солнце мое» Шарлотты Уэллс была признана лучшим дебютным полнометражным фильмом года. Приза за лучший дебютный сценарий был удостоен Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).

Награду за лучший сериал года получила драматическая комедия «Медведь». Приз лучшему телевизионному актеру первого плана был вручен Квинте Брансон («Начальная школа «Эбботт»), а приз лучшему телевизионному актеру второго плана — Айо Эдебири («Медведь»).

Лучшими документальными фильмом и сериалом года были признаны «Вся красота и кровопролитие» и «Репетиция» соответственно. Звания лучшего иностранного фильма была удостоена американо-пакистанская драма «Страна радости» Саима Садика. Специальной премией имени Джона Кассаветиса (вручается лучшему полнометражному фильму стоимостью менее $1 млн) была отмечена картина «Собор» Рики Д’Амброуза.