Второй сезон сериала «Медведь» триумфально дебютировал на Hulu

По информации Deadline, дебют второго сезона сериала «Медведь», состоявшийся в четверг, 22 июня, стал самой просматриваемой премьерой сериала от телеканала FX на стриминговом сервисе Hulu. Новая часть шоу не только добилась успеха на стрим-площадке в целом, но и значительно превзошла первый сезон: общее количество часов трансляции второго сезона за четыре дня после релиза на 70% превосходит аналогичный показатель первого сезона.

«Медведь» повествует о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто (Джереми Аллен Уайт), который возвращается в родной Чикаго, чтобы взять под управление семейную закусочную, доставшуюся ему после самоубийства брата. Герою приходится променять работу в мире изысканной кухни на еле дерущийся на плаву малый бизнес с неуправляемыми работниками. Но он верит, что однажды это место станет одним из лучших заведений города.

Во втором сезоне Берзатто и его команда берутся за превращение своей забегаловки в ресторан высокого уровня. Они разбирают помещение до винтика и начинают преобразовывать его в нечто совершенно новое. Однако навалившиеся перемены, обязанности и стресс выбивают их из колеи. Теперь каждому из героев предстоит столкнуться с призраками своего прошлого и понять, кем они хотят быть в будущем.

Сериал был создан Кристофером Сторером, наиболее известным по комедии «Дэн Содер: сын Гэри» и драме «Дикинсон».