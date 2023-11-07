Сериал «Медведь» официально продлен на третий сезон

Канал FX и стрим-сервис Hulu объявили о том, что хитовый сериал «Медведь» во главе с Джереми Алленом Уайтом получит третий сезон. Новые серии должны выйти в следующем году, однако это будет зависеть от того, как скоро закончится забастовка Гильдии актеров Америки.

Во втором сезоне, который вышел в июне этого года, молодой шеф-повар Карми (Уайт) вместе со своими коллегами Сидни (Айо Эдебири) и Ричи (Эбон Мосс-Бакрак) работает над тем, чтобы превратить свою захолустную закусочную в первоклассное заведение с отличной едой и сервисом. Первый сезон повествует о том, как Карми, привыкший работать в шикарных ресторанах, возвращается в родной Чикаго, чтобы взять под свое управление семейную закусочную после самоубийства своего брата.

В основном актерском составе шоу также задействованы Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас, Эбби Эллиотт и Мэтти Мэтисон. Создателем проекта выступает Крис Сторер. Дебютировав в эфире в 2022 году, «Медведь» неожиданно обрел большую популярность и снискал всеобщее признание, о чем говорят высокие рейтинги и несколько номинаций на престижную телепремию «Эмми». Второй сезон только закрепил успешный статус сериала.