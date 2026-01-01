Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Победитель
Лучший актёр в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
Победитель
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Победитель
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Победитель
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
Победитель
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2026
Лучший актёр в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
Номинант
Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
BAFTA 2024
International
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
