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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мэтти Мэтисон
Matty Matheson
Киноафиша
Персоны
Мэтти Мэтисон
Мэтти Мэтисон
Matty Matheson
Дата рождения
7 февраля 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.4
История игрушек 5
(2026)
Билеты
8.4
Медведь
(2022)
0.0
Октябрь
Фильмография Мэтти Мэтисон
8.4
История игрушек 5
Toy Story 5
приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
2026, США
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Билеты
8.4
Медведь
драма, комедия
2022, США
Октябрь
October
боевик, ужасы, триллер
, США
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Новости о Мэтти Мэтисон
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