Статьи о сериале «Медведь»
Статьи о сериале «Медведь»
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
Среди них — аж два шоу из киновселенной «Игры престолов».
17 сентября 2025 18:36
Нравятся зрителям, но бесят профи: шеф-повар назвал 2 «лживых» проекта про общепит — считает, что «нельзя снимать такое»
А ведь у них на самом деле весьма неплохие рейтинги.
24 апреля 2025 07:58
Сэндвич «Лонганиса» из 2 сезона «Медведя»: именно такой готовил Карми, а теперь сможете и вы
Идеальный выбор на завтрак: останетесь сытыми до обеда.
2 ноября 2024 19:05
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
