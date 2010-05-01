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Киноафиша Сериалы Школа для толстушек

Школа для толстушек (2010 - 2010)

Школа для толстушек 16+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут
О чем сериал

Полгода Ксения просидела в квартире в окружении грязной посуды, фотографий погибшей в аварии дочки и четырех собак. Возвращаться к гулящему мужу она не хочет, но это ничуть не расстраивает, а только удивляет его: «кому ещe нужна такая толстуха!» Но Ксюша не смотрит в зеркала…она которую неделю в одиночестве пьет. И ест.Любит поесть и умная женщина Ирина. Биолог-вундеркинд, в 20 лет защитившая докторскую, почему-то не может ни вернуть из Америки мужа, ни привлечь внимание лаборанта с работы – пылкого ловеласа Никиты, который, кажется, спел свои любовные сонеты всему женскому коллективу, кроме грузной Ирины.
 

В ролях
В ролях
Анна Ардова
Анна Ардова
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Дмитрий Прокофьев
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Школа для толстушек - Сезон 1 Сезон 1
2010, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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