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Школа для толстушек 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Школа для толстушек
Киноафиша Сериалы Школа для толстушек Сезоны Сезон 1

Школа для толстушек 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Школа для толстушек»

Полгода Ксения просидела в квартире в окружении грязной посуды, фотографий погибшей в аварии дочки и четырех собак. Возвращаться к гулящему мужу она не хочет, но это ничуть не расстраивает, а только удивляет его: «кому ещe нужна такая толстуха!» Но Ксюша не смотрит в зеркала…она которую неделю в одиночестве пьет. И ест.Любит поесть и умная женщина Ирина. Биолог-вундеркинд, в 20 лет защитившая докторскую, почему-то не может ни вернуть из Америки мужа, ни привлечь внимание лаборанта с работы – пылкого ловеласа Никиты, который, кажется, спел свои любовные сонеты всему женскому коллективу, кроме грузной Ирины.
 

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Список серий 1-го сезона сериала «Школа для толстушек» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2010
График выхода всех сериалов
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