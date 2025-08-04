Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Папины дочки. Новые
Новости
Новости о сериале «Папины дочки. Новые»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Папины дочки. Новые»
Вся информация о сериале
Девочки против мачехи: вышел трейлер четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Концовка сезона будет связана с полнометражным фильмом «Папины дочки. В кино», который выйдет в прокат 30 октября.
Написать
4 августа 2025 14:13
«След», «Папины дочки» и «Тайны следствия» даже не думают завершать: кинокритик объяснил, почему снимают годами
Тысячи серий, десятки лет на экране, но не закрываются. В чем их секрет успеха?
Написать
3 февраля 2025 13:55
Третий сезон «Папиных дочек. Новые» выйдет в начале января
Появился трейлер.
Написать
17 декабря 2024 13:55
Новые «Папины дочки» продлили на четвертый сезон: Веника так просто не отпустят
Эпизоды вскоре запустят в производство.
Написать
4 сентября 2024 15:35
В финале второго сезона новых «Папиных дочек» появились Даша и Полежайкин
Третий сезон уже в разработке, но дата начала съемок пока не установлена.
Написать
26 апреля 2024 16:11
Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»
Васнецовы отправятся отмечать Новый год на подмосковный курорт, отказавшись от Мальдив.
Написать
16 ноября 2023 14:24
Съемки второго сезона новых «Папиных дочек» официально начались
Доступны первые фото с площадки.
Написать
19 сентября 2023 14:39
Знакомство с новыми юными героинями: вышел очередной трейлер новых «Папиных дочек»
Продолжение шоу о веселом многодетном семействе выйдет в сентябре.
Написать
28 августа 2023 13:36
Веник становится жертвой «проклятия Васнецовых» в тизере новых «Папиных дочек»
Сериал вернется в эфир этой осенью.
Написать
24 августа 2023 11:52
Завершились съемки новых «Папиных дочек»
Производство продолжения проходило в большом павильоне со множеством комнат и собственным лифтом.
Написать
30 марта 2023 12:33
Екатерина Старшова все-таки снимется в продолжении «Папиных дочек»
По словам актрисы, возвращение к роли Пуговки стало для нее «интересным экспериментом и возможностью вспомнить детство».
Написать
14 февраля 2023 16:45
Тамара возвращается: Татьяна Орлова принимает участие в съемках новых «Папиных дочек»
Актриса заявила, что съемки новых серий проходят «почти как раньше, но теперь немного по-другому».
Написать
8 февраля 2023 14:49
Васнецовы возвращаются: как изменились актеры «Папиных дочек» за 16 лет
Рассказываем, как сложилась судьба актеров одного из самых популярных российских сериалов.
Написать
27 января 2023 17:00
Стартовали съемки нового сезона «Папиных дочек»
Продолжение сериала посвящено Венику, попавшему под действие проклятья семейства Васнецовых.
Написать
25 января 2023 13:06
В онлайн-кинотеатре Start станут доступны все сезоны «Папиных дочек»
Первые десять сезонов знаменитого российского ситкома выйдут на стриминге уже завтра.
Написать
24 января 2023 16:29
Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать
Криминальные авторитеты, неконтролируемые подростки и истории большой любви.
Написать
18 января 2023 12:00
Андрей Леонов поделился новостями о продолжении «Папиных дочек»
Актер сообщил, что Сергей Васнецов не является главным героем нового шоу.
Написать
17 января 2023 15:34
16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов
Не знаешь, что подарить? Позаимствуй идею у любимого персонажа!
Написать
19 декабря 2022 12:00
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667