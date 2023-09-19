Съемки второго сезона новых «Папиных дочек» официально начались

Только вчера на канале СТС и стрим-сервисе START состоялась премьера перезапуска «Папиных дочек», а уже сегодня было официально объявлено о начале съемок второго сезона. Очевидно, создатели шоу твердо уверены в долгосрочном успехе проекта, поскольку первая серия «Папиных дочек. Новые» привлекла к экранам 4,6 млн зрителей.

Постановщиком второго сезона выступит Аскар Бисембин, который является одним из авторов оригинальных «Папиных дочек». В готовящихся сериях приключения Веника (Филипп Бледный) и его многочисленного семейства продолжатся. Герой по-прежнему рассчитывает отыскать покинувшую дом Дашу, параллельно бросая все силы на должное воспитание своих четырех девочек в исполнении Виталии Корниенко, Евы Смирновой, Полины Айнутдиновой и Полины Денисовой. Сложностей Венику добавят новые соседи, а также родственники со стороны Даши в лице ее повзрослевших сестер, папы (Андрей Леонов) и мамы (Нонна Гришаева).

По словам продюсера Аслана Гугкаева, задача творческой команды состоит в том, чтобы новый сериал находил отклик как у поклонников оригинального сериала, так и у нового поколения зрителей. Бледный же обещает, что второй сезон будет масштабнее во всех отношениях — по части объема юмора, локаций и приключений.