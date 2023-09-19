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Киноафиша Новости Съемки второго сезона новых «Папиных дочек» официально начались

Съемки второго сезона новых «Папиных дочек» официально начались

19 сентября 2023 14:39
Съемки второго сезона новых «Папиных дочек» официально начались

Доступны первые фото с площадки.

Только вчера на канале СТС и стрим-сервисе START состоялась премьера перезапуска «Папиных дочек», а уже сегодня было официально объявлено о начале съемок второго сезона. Очевидно, создатели шоу твердо уверены в долгосрочном успехе проекта, поскольку первая серия «Папиных дочек. Новые» привлекла к экранам 4,6 млн зрителей.

Съемки второго сезона новых «Папиных дочек» официально начались

Съемки второго сезона новых «Папиных дочек» официально начались

Съемки второго сезона новых «Папиных дочек» официально начались

Постановщиком второго сезона выступит Аскар Бисембин, который является одним из авторов оригинальных «Папиных дочек». В готовящихся сериях приключения Веника (Филипп Бледный) и его многочисленного семейства продолжатся. Герой по-прежнему рассчитывает отыскать покинувшую дом Дашу, параллельно бросая все силы на должное воспитание своих четырех девочек в исполнении Виталии Корниенко, Евы Смирновой, Полины Айнутдиновой и Полины Денисовой. Сложностей Венику добавят новые соседи, а также родственники со стороны Даши в лице ее повзрослевших сестер, папы (Андрей Леонов) и мамы (Нонна Гришаева).

Съемки второго сезона новых «Папиных дочек» официально начались

Съемки второго сезона новых «Папиных дочек» официально начались

Съемки второго сезона новых «Папиных дочек» официально начались

По словам продюсера Аслана Гугкаева, задача творческой команды состоит в том, чтобы новый сериал находил отклик как у поклонников оригинального сериала, так и у нового поколения зрителей. Бледный же обещает, что второй сезон будет масштабнее во всех отношениях — по части объема юмора, локаций и приключений.

Фото: СТС/онлайн-кинотеатр Start
Елена Королева
Елена Королева
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