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Киноафиша Новости Тамара возвращается: Татьяна Орлова принимает участие в съемках новых «Папиных дочек»

Тамара возвращается: Татьяна Орлова принимает участие в съемках новых «Папиных дочек»

8 февраля 2023 14:49
Тамара возвращается: Татьяна Орлова принимает участие в съемках новых «Папиных дочек»

Актриса заявила, что съемки новых серий проходят «почти как раньше, но теперь немного по-другому».

Стриминговый сервис START и телеканал СТС объявили о том, что Татьяна Орлова присоединилась к актерскому составу сериала «Папины дочки. Новые». Как и в оригинальных «Папиных дочках» исполнительница сыграет роль Тамары Кожемятько, секретарши психотерапевта Сергея Васнецова (Андрей Леонов).

Сама Орлова также уже успела прокомментировать новость о своем возвращении. По ее словам, роль Тамары стала наиболее знаковой в ее кинокарьере. Многие незнакомые люди до сих пор, случайно встретив актрису на улице, выражают ей свою благодарность за счастливое детство. В этой связи над предложением вернуться в сериал она не раздумывала ни секунды. Кроме того, Орлова отметила, что оригинальное шоу завершилось открытым финалом. Это дало создателям продолжения продолжения большой простор для творчества. Также она призналась, что на съемках новых серий все ощущается «почти как раньше, но теперь немного по-другому».

Хотя «Папины дочки» завершились еще в 2013 году, героине Орловой до сих пор удается сохранять популярность благодаря многочисленным мемам и смешным видеороликам с ее участием. Помимо «Папиных дочек», актриса известна по своим ролям в дилогии «Непослушник», а также ситкомах «Семейка» и «Воронины».

Съемки «Папиных дочек. Новые» начались в январе. Премьера продолжения состоится в 2023 году на телеканале СТС.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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