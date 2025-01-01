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Папины дочки. Новые
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Папины дочки. Новые, список сезонов
Papiny dochki. Novye
16+
Год выпуска
2023
Страна
Россия
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
СТС
Стрим-сервис
Start
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Рейтинг сериала
7.5
Оцените
11
голосов
5.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Папины дочки. Новые»
Сезон 1
20 эпизодов
18 сентября 2023 - 5 октября 2023
Сезон 2
20 эпизодов
15 апреля 2024 - 26 апреля 2024
Сезон 3
20 эпизодов
2 января 2025 - 8 января 2025
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