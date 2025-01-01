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Постер сериала Папины дочки. Новые
Киноафиша Сериалы Папины дочки. Новые Сезоны

Папины дочки. Новые, список сезонов

Papiny dochki. Novye 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Стрим-сервис Start

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Папины дочки. Новые»
Папины дочки. Новые - Сезон 1 Сезон 1
20 эпизодов 18 сентября 2023 - 5 октября 2023
 
Папины дочки. Новые - Сезон 2 Сезон 2
20 эпизодов 15 апреля 2024 - 26 апреля 2024
 
Папины дочки. Новые - Сезон 3 Сезон 3
20 эпизодов 2 января 2025 - 8 января 2025
 
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