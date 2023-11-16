Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»

Васнецовы отправятся отмечать Новый год на подмосковный курорт, отказавшись от Мальдив.

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START объявили о старте съемок полнометражного выпуска сериала «Папины дочки. Новые». Также были опубликованы фото со съемочной площадки.

Фильм, получивший название «Папины дочки. Новогодние» расскажет о том, как Веник (Филипп Бледный) отвергает предложение Аллигатора (Александр Олешко) отправиться всей семьей отдыхать на Мальдивы. Вместо этого многодетный молодой отец вместе с дочками, Тамарой (Татьяна Орлова), Машей (Мирослава Карпович) и Борей (Алексей Демидов) едет в пятизвездочный курортный комплекс в Подмосковье. Однако, прибыв на место, семейство обнаруживает, что условия там далеко не такие сказочные.

По словам сценариста Павла Брусочкина, действие предстоящего фильма начнется спустя шесть часов после событий, показанных в заключительной серии первого сезона новых «Папиных дочек». Также Брусочкин пообещал показать великолепную снежную зиму с атмосферой домашнего тепла и уюта. Режиссерское кресло проекта занял Дмитрий Грибанов. Хронометраж составит 72 минуты.

Премьера «Папиных дочек. Новогодние» состоится в декабре. Точная дата пока не анонсирована.