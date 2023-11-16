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Киноафиша Новости Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»

Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»

16 ноября 2023 14:24
Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»

Васнецовы отправятся отмечать Новый год на подмосковный курорт, отказавшись от Мальдив.

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START объявили о старте съемок полнометражного выпуска сериала «Папины дочки. Новые». Также были опубликованы фото со съемочной площадки.

Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»

Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»

Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»

Фильм, получивший название «Папины дочки. Новогодние» расскажет о том, как Веник (Филипп Бледный) отвергает предложение Аллигатора (Александр Олешко) отправиться всей семьей отдыхать на Мальдивы. Вместо этого многодетный молодой отец вместе с дочками, Тамарой (Татьяна Орлова), Машей (Мирослава Карпович) и Борей (Алексей Демидов) едет в пятизвездочный курортный комплекс в Подмосковье. Однако, прибыв на место, семейство обнаруживает, что условия там далеко не такие сказочные.

Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»

Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»

Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»

По словам сценариста Павла Брусочкина, действие предстоящего фильма начнется спустя шесть часов после событий, показанных в заключительной серии первого сезона новых «Папиных дочек». Также Брусочкин пообещал показать великолепную снежную зиму с атмосферой домашнего тепла и уюта. Режиссерское кресло проекта занял Дмитрий Грибанов. Хронометраж составит 72 минуты.

Премьера «Папиных дочек. Новогодние» состоится в декабре. Точная дата пока не анонсирована.

Фото: СТС/онлайн-кинотеатр Start
Елена Королева
Елена Королева
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