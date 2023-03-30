Завершились съемки новых «Папиных дочек»

Телеканал СТС и стриминговый сервис START объявили об окончании съемок сериала «Папины дочки. Новые».

К своим ролям в продолжении знаменитого ситкома вернулись Филипп Бледный («Два холма»), Андрей Леонов («Безсоновъ»), Елизавета Арзамасова («Легенды «Орленка»), Мирослава Карпович («В активном поиске») и другие актеры оригинального шоу. К ним также присоединились Ева Смирнова («Вампиры средней полосы»), Вита Корниенко («Лучше, чем люди»), Полина Айнутдинова («Здоровый человек») и Полина Денисова («Два отца и два сына»).

По сюжету, проклятье Васнецовых настигает новое поколение семейства, из-за чего в годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) уходит от Веника (Бледный), оставив его одного воспитывать четырех дочек. Теперь многодетному отцу придется перенять опыт своего тестя Сергея (Леонов), став для своих детей одновременно папой, мамой и лучшим другом. К счастью, другие Васнецовы решают помочь ему в этом непростом деле.

Съемки сериала длились несколько месяцев и проходили в специально выстроенном павильоне площадью 130 м. В перечень декораций шоу вошли спальни Веника и его дочерей, гостиная их дома, ванная и прихожая, где были размещены рисунки юных актрис. В это массивное сооружение также поместились лифт, лестничная клетка и лестница с тремя пролетами.

Режиссером сериала выступил Александр Жигалкин, ранее работавший над оригинальными «Папиными дочками», а также шоу «Родители» и «Воронины». Сераио будет состоять из 20 эпизодов продолжительностью примерно по 24 минуты.

Премьера «Папиных дочек. Новые» состоится на СТС и START этой осенью. Создатели сериала объявят точную дату выхода позже.