Екатерина Старшова все-таки снимется в продолжении «Папиных дочек»

Создатели сериала «Папины дочки. Новые» объявили о том, что Екатерина Старшова все же вернулась к роли Пуговки.

Актриса воссоединилась со своими старыми коллегами спустя десять лет после окончания оригинальных «Папиных дочек». Она исполняла роль Пуговки, младшей из пяти дочерей психотерапевта Сергея Васнецова (Андрей Леонов), на протяжении всех шести лет выхода «Папиных дочек» (2007-2013). На момент начала съемок ей было всего шесть лет, на момент их окончания — 12. В октябре прошлого года молодой звезде российского телевидения исполнился 21 год. Сейчас она профессионально занимается фигурным катанием и выступлениями на ледовых шоу, проживает заграницей, а также получает высшее образование в сфере фармацевтики и медицины.

По словам Старшовой, она до последнего момента не была уверена в том, что сможет принять участие в съемках нового сериала из-за своей загруженности на зарубежных гастролях ледового шоу. Но в итоге у нее все же получилось принять участие в проекте, чему она была несказанно рада. Артистка отметила, что для нее эта работа стала «полезным опытом, интересным экспериментом и возможностью вспомнить детство».

Таким образом, на данный момент свое участие в «Папиных дочках. Новые» подтвердили все центральные звезды оригинального шоу, за исключением Дарьи Мельниковой, исполнившей роль Жени. Режиссером проекта выступает Александр Жигалкин, который также работал над оригинальными «Папиными дочками».

Дата выхода нового шоу пока не анонсирована.