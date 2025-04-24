Меню
Монастырь
Новости
Новости о сериале «Монастырь»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Монастырь»
Вся информация о сериале
«Урок» с Юрой Борисовым и другие: 10 наиболее ожидаемых российских сериалов 2025 года
Продолжение «Метода», «Фишера» и «Лихих», переосмысление советской классики и новый сериал с Сашей Петровым.
Написать
24 апреля 2025 10:18
В Москве начались съемки второго сезона сериала «Монастырь»
На этот раз в центре сюжета окажется персонаж Марка Эйдельштейна.
Написать
8 ноября 2024 16:18
В производство запущены фильм «Мажор в Дубае» и экранизация Atomic Heart
Вместе с тем был анонсирован ряд других проектов, включая продолжения известных франшиз.
Написать
20 сентября 2024 13:29
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все.
Написать
13 мая 2023 12:00
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа»
Рассказываем, как сложилась судьба актеров одного из самых скандальных сериалов нулевых.
Написать
21 февраля 2023 12:00
«Монастырь» с Настей Ивлеевой: ждать ли второй сезон?
Шестисерийный проект стал суперхитом онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».
Написать
27 декабря 2022 14:03
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года
Российские фильмы 2022 года, которые уже можно посмотреть.
Написать
20 декабря 2022 13:00
Сериал «Монастырь» стал абсолютным рекордсменом «Кинопоиска»
«Лига справедливости Зака Снайдера» и прочие хиты платформы остались позади.
Написать
20 декабря 2022 12:34
Хитовому сериалу «Монастырь» отказали в театральном прокате
Причиной отказа чиновники назвали «оскорбление чувств верующих».
Написать
25 ноября 2022 10:33
Всего лишь один срыв: режиссер сериала «Монастырь» похвалил Настю Ивлееву за профессионализм
Постановщик поражен работоспособностью центральной звезды.
Написать
23 ноября 2022 15:52
Марк Эйдельштейн: биография и карьера многообещающего актера из сериала «Монастырь»
Как «российский Тимоти Шаламе» пришел к успеху?
Написать
23 ноября 2022 12:19
Сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой стал рекордсменом «Яндекс.Плюса»
Шоу смогло обойти по популярности даже «Дом Дракона» и «Рика и Морти».
Написать
22 ноября 2022 11:50
Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» На этой неделе стриминги предлагают бросить вызов австрийскому двору, исследовать таинственный корабль, разобрать по полочкам неудачный брак и нырнуть в страну снов с Джейсоном Момоа.
Написать
18 ноября 2022 15:00
Анастасия Ивлеева становится на путь духовных поисков в трейлере сериала «Монастырь»
Актриса предстанет в образе порочной тусовщицы, которой приходится прятаться от бандитов в самом неожиданном месте.
Написать
8 ноября 2022 17:11
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Написать
1 ноября 2022 12:00
«Кинопоиск» объявил даты выхода сериалов «Азазель», «Конец света» и других проектов
Все ожидаемые проекты зрители смогут увидеть в ближайшие месяцы.
Написать
13 октября 2022 10:08
Настя Ивлеева бежит от бандитов и становится послушницей в трейлере сериала «Монастырь»
Это первая драматическая роль в карьере Ивлеевой.
Написать
8 сентября 2022 10:32
