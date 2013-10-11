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Comedy Woman (2008), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Comedy Woman
Киноафиша Сериалы Comedy Woman Сезоны Сезон 5

Comedy Woman 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 20
Продолжительность сезона 14 часов 40 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Comedy Woman»

В 5-м сезоне шоу Comedy Woman Дмитрий Хрусталев вместе с очаровательными участницами проекта Екатериной Барановой, Екатериной Варнавой, Натальей Медведевой, Марией Кравченко и многими другими продолжит радовать зрителей оригинальными и смешными сценками. Комедиантки побывают в автосалоне для женщин, устроят показ мод и настоящую пляжную битву. Кроме того, они посетят вечер встречи выпускников, который по традиции превращается в настоящее состязание. Кто кем стал, кто чего добился в жизни – сразу становится ясно. Кто-то должен оказаться лучше остальных, а кому-то придется немного приукрасить действительность.

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Список серий 5-го сезона телешоу «Comedy Woman» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1 — Лёля
Сезон 5 Серия 1
11 октября 2013
Выпуск 2
Сезон 5 Серия 2
18 октября 2013
Выпуск 3
Сезон 5 Серия 3
25 октября 2013
Выпуск 4
Сезон 5 Серия 4
1 ноября 2013
Выпуск 5
Сезон 5 Серия 5
8 ноября 2013
Выпуск 6
Сезон 5 Серия 6
15 ноября 2013
Выпуск 7
Сезон 5 Серия 7
22 ноября 2013
Выпуск 8
Сезон 5 Серия 8
29 ноября 2013
Выпуск 9
Сезон 5 Серия 9
6 декабря 2013
Выпуск 10
Сезон 5 Серия 10
13 декабря 2013
Выпуск 11
Сезон 5 Серия 11
20 декабря 2013
Выпуск 12
Сезон 5 Серия 12
27 декабря 2013
Выпуск 13 — Новогодний
Сезон 5 Серия 13
31 декабря 2013
Выпуск 14. Лучшее - 1
Сезон 5 Серия 14
10 января 2014
Выпуск 15. Лучшее - 2
Сезон 5 Серия 15
17 января 2014
Выпуск 16. Лучшее - 3
Сезон 5 Серия 16
24 января 2014
Выпуск 17. Лучшее - 4
Сезон 5 Серия 17
31 января 2014
Выпуск 18. Лучшее - 5
Сезон 5 Серия 18
7 февраля 2014
Выпуск 19. Лучшее - 6
Сезон 5 Серия 19
14 февраля 2014
Выпуск 20. Дайджест
Сезон 5 Серия 20
28 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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