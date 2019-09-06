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Comedy Woman (2008), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Comedy Woman
Киноафиша Сериалы Comedy Woman Сезоны Сезон 9

Comedy Woman 16+
Название Сезон 9
Премьера сезона 6 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 38
Продолжительность сезона 27 часов 52 минуты
О чем 9-й сезон телешоу «Comedy Woman»

В 9-м сезоне шоу Comedy Woman появилась новая рубрика, которую авторы проекта назвали «Бэкстейдж». В нее вошли уникальные кадры, которые снимались в репетиционном зале, где осуществлялась подготовка сценок к выпускам. В одном из номеров роль олигарха, который оказался за решеткой, исполнил легендарный резидент Comedy Club Гарик Харламов. Участницы проекта снимут музыкальные видео и прочитают рэп на темы, волнующие всех женщин. Наталья Еприкян поразит зрителей и остальных участниц полетом на геликоптере. Тем временем Катерине Варнаве доведется мыть окна одной из башен знаменитого небоскреба «Москвы-Сити».

 

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Список серий 9-го сезона телешоу «Comedy Woman» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 9 Серия 1
6 сентября 2019
Выпуск 2
Сезон 9 Серия 2
13 сентября 2019
Выпуск 3
Сезон 9 Серия 3
20 сентября 2019
Выпуск 4. Дайджест
Сезон 9 Серия 4
27 сентября 2019
Выпуск 5
Сезон 9 Серия 5
4 октября 2019
Выпуск 6
Сезон 9 Серия 6
11 октября 2019
Выпуск 7
Сезон 9 Серия 7
18 октября 2019
Выпуск 9. Дайджест
Сезон 9 Серия 9
25 октября 2019
Выпуск 10
Сезон 9 Серия 10
1 ноября 2019
Выпуск 11
Сезон 9 Серия 11
8 ноября 2019
Выпуск 12
Сезон 9 Серия 12
15 ноября 2019
Выпуск 13. Дайджест
Сезон 9 Серия 13
22 ноября 2019
Выпуск 14
Сезон 9 Серия 14
29 ноября 2019
Выпуск 15
Сезон 9 Серия 15
6 декабря 2019
Выпуск 16
Сезон 9 Серия 16
13 декабря 2019
Выпуск 17
Сезон 9 Серия 17
20 декабря 2019
Выпуск 18
Сезон 9 Серия 18
27 декабря 2019
Выпуск 19 — Новогодний выпуск
Сезон 9 Серия 19
31 декабря 2019
Фильм о шоу
Сезон 9 Серия 20
7 февраля 2020
Дайджест 1. Comedy Woman сидит дома
Сезон 9 Серия 21
10 апреля 2020
Дайджест 2. У богатых свои причуды
Сезон 9 Серия 22
8 мая 2020
Дайджест 3. Еприкян против Варнавы
Сезон 9 Серия 23
15 мая 2020
Дайджест 4. Бизнесвумен
Сезон 9 Серия 24
22 мая 2020
Дайджест 5. Guest stars
Сезон 9 Серия 25
29 мая 2020
Дайджест 6. Семейные разборки
Сезон 9 Серия 26
5 июня 2020
Дайджест 7. ТВ
Сезон 9 Серия 27
19 июня 2020
Дайджест 8. ЗОЖ
Сезон 9 Серия 28
26 июня 2020
Дайджест 9. Любимые номера
Сезон 9 Серия 29
3 июля 2020
Дайджест 10. Сильные женщины
Сезон 9 Серия 30
10 июля 2020
Дайджест 11. Звёзды сошлись
Сезон 9 Серия 31
17 июля 2020
Дайджест 12. Путешествия
Сезон 9 Серия 32
24 июля 2020
Дайджест 13. Shopping
Сезон 9 Серия 33
31 июля 2020
Дайджест 14. Почему женщины убивают
Сезон 9 Серия 34
7 августа 2020
Дайджест 15. Шоу-бизнес
Сезон 9 Серия 35
14 августа 2020
Дайджест 16. Женские фантазии
Сезон 9 Серия 36
21 августа 2020
Дайджест 17. Семья
Сезон 9 Серия 37
28 августа 2020
Дайджест 18. Любимые номера
Сезон 9 Серия 38
4 сентября 2020
Дайджест 19. Народные забавы
Сезон 9 Серия 39
11 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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