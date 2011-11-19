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Comedy Woman (2008), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Comedy Woman
Киноафиша Сериалы Comedy Woman Сезоны Сезон 3

Comedy Woman 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 ноября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 29
Продолжительность сезона 21 час 16 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Comedy Woman»

В 3-м сезоне шоу Comedy Woman зрителей ожидает множество новых интересных номеров в исполнении участниц проекта. Екатерина Варнава предстанет в образе женщины, которая отправилась в магазин, чтобы вернуть сапоги за 60 000 рублей, но продавец не хочет их принимать, поскольку у них сбиты каблуки. Наталья Медведева покажет, как посредственная актриса из классического отечественного сериала снимается в одной из сцен. Александр Гудков и Татьяна Морозова продемонстрируют, во что может превратиться фотосессия простой провинциалки в модной московской студии. А Хрусталев отправится в брачную контору Скулкиной, чтобы найти спутницу жизни.

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Список серий 3-го сезона телешоу «Comedy Woman» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 3 Серия 1
19 ноября 2011
Выпуск 2
Сезон 3 Серия 2
26 ноября 2011
Выпуск 3
Сезон 3 Серия 3
3 декабря 2011
Выпуск 4
Сезон 3 Серия 4
10 декабря 2011
Выпуск 5
Сезон 3 Серия 5
17 декабря 2011
Выпуск 6. Дайджест
Сезон 3 Серия 6
24 декабря 2011
Выпуск 7 — 8 марта
Сезон 3 Серия 7
8 марта 2012
Выпуск 8 — Геи
Сезон 3 Серия 8
17 марта 2012
Выпуск 9 — Российская армия
Сезон 3 Серия 9
24 марта 2012
Выпуск 10 — Холостяки
Сезон 3 Серия 10
31 марта 2012
Выпуск 11 — Девичник
Сезон 3 Серия 11
7 апреля 2012
Выпуск 12. Дайджест
Сезон 3 Серия 12
14 апреля 2012
Выпуск 13
Сезон 3 Серия 13
21 апреля 2012
Выпуск 14
Сезон 3 Серия 14
29 апреля 2012
Выпуск 15 — День Победы
Сезон 3 Серия 15
9 мая 2012
Выпуск 16
Сезон 3 Серия 16
19 мая 2012
Выпуск 17
Сезон 3 Серия 17
26 мая 2012
Выпуск 18
Сезон 3 Серия 18
2 июня 2012
Выпуск 19. Дайджест
Сезон 3 Серия 19
25 августа 2012
Выпуск 20. Курортный Дайджест
Сезон 3 Серия 20
1 сентября 2012
Выпуск 21. Дайджест
Сезон 3 Серия 21
8 сентября 2012
Выпуск 22
Сезон 3 Серия 22
15 сентября 2012
Выпуск 23
Сезон 3 Серия 23
22 сентября 2012
Выпуск 24
Сезон 3 Серия 24
29 сентября 2012
Выпуск 25
Сезон 3 Серия 25
6 октября 2012
Выпуск 26
Сезон 3 Серия 26
13 октября 2012
Выпуск 27
Сезон 3 Серия 27
20 октября 2012
Выпуск 28
Сезон 3 Серия 28
27 октября 2012
Выпуск 29. Дайджест
Сезон 3 Серия 29
10 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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