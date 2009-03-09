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Comedy Woman (2008), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Comedy Woman
Киноафиша Сериалы Comedy Woman Сезоны Сезон 1

Comedy Woman 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 30
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Comedy Woman»

В 1-м сезоне шоу Comedy Woman первый выпуск посвящен Международному женскому дню. Наталья Андреевна хочет, чтобы Дмитрий Хрусталев поздравлял их и вручал подарки вместо пожеланий и комплиментов. После представления участниц Дмитрий вручает каждой из женщин по букету цветов, но дамам этого недостаточно. Хрусталев дарит Наталье Андреевне книгу, поскольку это лучший подарок. Но ее такой презент не устраивает. Затем выступает Елена Хульевна в образе суперженщины. А после Екатерина Варнава исполняет для Дмитрия танец и заводит с Натальей Андреевной спор на тему подарков и мужчин.

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Список серий 1-го сезона телешоу «Comedy Woman» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1 — Международный женский день
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2009
Выпуск 2 — Весеннее обострение
Сезон 1 Серия 2
27 марта 2009
Выпуск 3 — Мировой финансовый кризис
Сезон 1 Серия 3
3 апреля 2009
Выпуск 4 — Женская дружба
Сезон 1 Серия 4
10 апреля 2009
Выпуск 5 — Бенефис Натальи Андреевны
Сезон 1 Серия 5
17 апреля 2009
Выпуск 6 — Свадьба Мити
Сезон 1 Серия 6
24 апреля 2009
Выпуск 7 — Чего хочет женщина?
Сезон 1 Серия 7
30 апреля 2009
Выпуск 8. Дайджест
Сезон 1 Серия 8
8 мая 2009
Выпуск 9 — Летний отдых
Сезон 1 Серия 9
15 мая 2009
Выпуск 10 — Женская красота
Сезон 1 Серия 10
22 мая 2009
Выпуск 11 — Любовь
Сезон 1 Серия 11
29 мая 2009
Выпуск 12 — Звёздная болезнь
Сезон 1 Серия 12
5 июня 2009
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
11 сентября 2009
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
18 сентября 2009
Выпуск 15 — Взаимопонимание полов
Сезон 1 Серия 15
25 сентября 2009
Выпуск 16 — Повестка из военкомата
Сезон 1 Серия 16
9 октября 2009
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
16 октября 2009
Выпуск 18 — Шоу Дмитрия Хрусталёва
Сезон 1 Серия 18
25 октября 2009
Выпуск 19 — Стать настоящим мужчиной
Сезон 1 Серия 19
1 ноября 2009
Выпуск 20 — Новый конферансье
Сезон 1 Серия 20
8 ноября 2009
Выпуск 21 — Кризис среднего возраста
Сезон 1 Серия 21
15 ноября 2009
Выпуск 22. Дайджест
Сезон 1 Серия 22
22 ноября 2009
Выпуск 23 — Девичник и футбол
Сезон 1 Серия 23
29 ноября 2009
Выпуск 24 — Разговор о деньгах
Сезон 1 Серия 24
5 декабря 2009
Выпуск 25 — Вредные привычки
Сезон 1 Серия 25
12 декабря 2009
Выпуск 26 — Мечты
Сезон 1 Серия 26
19 декабря 2009
Выпуск 27 — Бенефис Екатерины Скулкиной
Сезон 1 Серия 27
26 декабря 2009
Выпуск 28 — Новогодний
Сезон 1 Серия 28
31 декабря 2009
Выпуск 29 — Рождественские мечтания
Сезон 1 Серия 29
7 января 2010
Выпуск 30 — Коктейльная вечеринка
Сезон 1 Серия 30
16 января 2010
График выхода всех сериалов
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