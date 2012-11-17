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Comedy Woman (2008), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Comedy Woman
Киноафиша Сериалы Comedy Woman Сезоны Сезон 4

Comedy Woman 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 17 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 52 минуты
О чем 4-й сезон телешоу «Comedy Woman»

В 4-м сезоне шоу Comedy Woman Варнава в амплуа черта и Мария Кравченко в образе ангела пытаются ответить на вечный вопрос, с которым сталкиваются все женщины. Каждая приводит свои доводы, и в конце концов соблазн побеждает – и героиня наслаждается поеданием торта. Татьяна Морозова отправляется в театр на балет и пытается по доброте душевной угостить семечками своих соседей по ряду. Кроме того, ее очень интересует животрепещущий вопрос, касающийся сексуальных предпочтений балериной. Тем временем в следующей сценке молодой преподавательнице приходится нелегко в окружении опытных коллег.

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Список серий 4-го сезона телешоу «Comedy Woman» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 4 Серия 1
17 ноября 2012
Выпуск 2
Сезон 4 Серия 2
24 ноября 2012
Выпуск 3
Сезон 4 Серия 3
1 декабря 2012
Выпуск 4
Сезон 4 Серия 4
8 декабря 2012
Выпуск 5
Сезон 4 Серия 5
15 декабря 2012
Выпуск 6
Сезон 4 Серия 6
22 декабря 2012
Выпуск 7 — Новогодний
Сезон 4 Серия 7
29 декабря 2012
Выпуск 8 — 8 Марта
Сезон 4 Серия 8
8 марта 2013
Выпуск 9
Сезон 4 Серия 9
24 марта 2013
Выпуск 10 — Марина Федункив
Сезон 4 Серия 10
31 марта 2013
Выпуск 11
Сезон 4 Серия 11
7 апреля 2013
Выпуск 12
Сезон 4 Серия 12
19 апреля 2013
Выпуск 13
Сезон 4 Серия 13
26 апреля 2013
Выпуск 14
Сезон 4 Серия 14
8 мая 2013
Выпуск 15
Сезон 4 Серия 15
17 мая 2013
Выпуск 16
Сезон 4 Серия 16
24 мая 2013
Выпуск 17
Сезон 4 Серия 17
31 мая 2013
Выпуск 18
Сезон 4 Серия 18
6 сентября 2013
Выпуск 19
Сезон 4 Серия 19
13 сентября 2013
Выпуск 20
Сезон 4 Серия 20
20 сентября 2013
Выпуск 21
Сезон 4 Серия 21
27 сентября 2013
Выпуск 22
Сезон 4 Серия 22
4 октября 2013
Выпуск 23
Сезон 4 Серия 23
21 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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