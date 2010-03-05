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Comedy Woman (2008), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Comedy Woman
Киноафиша Сериалы Comedy Woman Сезоны Сезон 2

Comedy Woman 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 марта 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 32
Продолжительность сезона 23 часа 28 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Comedy Woman»

Во 2-м сезоне шоу Comedy Woman девушки танцуют вместе с гостьей проекта Викторией Пьер-Мари. После Елена Хульевна приглашает Александра Ревву для того, чтобы он провел время с бабушкой. В роли бабушки представлена Катерина Варнава, а деда – Дмитрий Хрусталев. Наталья Медведева тоже появляется в компании с мужчиной из «Уральских пельменей». У Мити появляется конкурент, который претендует на внимание Катерины Варнавы. А к подругам Наде и Кате пришли Ржавый и Башка, которые собираются плохо обойтись с девушками. Но Мария Кравченко не позволит гопникам обидеть ее подруг и встанет на их защиту.

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Список серий 2-го сезона телешоу «Comedy Woman» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1— 8 Марта
Сезон 2 Серия 1
5 марта 2010
Выпуск 2 — Весеннее настроение
Сезон 2 Серия 2
19 марта 2010
Выпуск 3 — Выбор невесты
Сезон 2 Серия 3
26 марта 2010
Выпуск 4 — Алексей Чумаков
Сезон 2 Серия 4
2 апреля 2010
Выпуск 5. Дайджест
Сезон 2 Серия 5
9 апреля 2010
Выпуск 6 — О мужской измене
Сезон 2 Серия 6
16 апреля 2010
Выпуск 7 — Дмитрий Нагиев
Сезон 2 Серия 7
24 апреля 2010
Выпуск 8 — Сосо Павлиашвили
Сезон 2 Серия 8
1 мая 2010
Выпуск 9 — Семён Слепаков
Сезон 2 Серия 9
9 мая 2010
Выпуск 10 — Неизданное
Сезон 2 Серия 10
14 мая 2010
Выпуск 11 — Анна Семенович
Сезон 2 Серия 11
21 мая 2010
Выпуск 12 — Никита Белых
Сезон 2 Серия 12
28 мая 2010
Выпуск 13 — Костя Цзю
Сезон 2 Серия 13
4 июня 2020
Выпуск 14 — Отар Кушанашвили
Сезон 2 Серия 14
11 июня 2010
Выпуск 15 — Надежда Ангарская
Сезон 2 Серия 15
17 сентября 2010
Выпуск 16 — Влад Лисовец
Сезон 2 Серия 16
24 июня 2010
Выпуск 17 — Бенефис Дмитрия Хрусталёва
Сезон 2 Серия 17
1 октября 2010
Выпуск 18. Дайджест
Сезон 2 Серия 18
8 октября 2010
Выпуск 19 — Павел Воля
Сезон 2 Серия 19
15 октября 2010
Выпуск 20 — День открытых дверей
Сезон 2 Серия 20
22 октября 2010
Выпуск 21 — Егор Дружинин
Сезон 2 Серия 21
29 октября 2010
Выпуск 22 — Тупая Бабская Программа
Сезон 2 Серия 22
19 ноября 2010
Выпуск 23 — Наташа Королёва
Сезон 2 Серия 23
26 ноября 2010
Выпуск 24 — Милиция
Сезон 2 Серия 24
3 декабря 2010
Выпуск 25 — Бенефис мадам Полины
Сезон 2 Серия 25
10 декабря 2010
Выпуск 26 — Борис Моисеев
Сезон 2 Серия 26
17 декабря 2010
Выпуск 27 — Новогодний корпоратив
Сезон 2 Серия 27
24 декабря 2010
Выпуск 28 — Новый год
Сезон 2 Серия 28
31 декабря 2010
Выпуск 29 — Бенефис Екатерины Варнавы
Сезон 2 Серия 29
15 января 2011
Выпуск 30 — Миллион долларов
Сезон 2 Серия 30
7 марта 2011
Выпуск 31 - Никас Сафронов
Сезон 2 Серия 31
14 января 2012
Выпуск 32. Дайджес
Сезон 2 Серия 32
21 января 2012
График выхода всех сериалов
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