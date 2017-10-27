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Comedy Woman (2008), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Comedy Woman
Киноафиша Сериалы Comedy Woman Сезоны Сезон 8

Comedy Woman 16+
Название Сезон 8
Премьера сезона 27 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 52 минуты
О чем 8-й сезон телешоу «Comedy Woman»

В 8-м сезоне шоу Comedy Woman участницы проекта вновь продемонстрируют зрителям, на что способны те, кто умеет передвигаться на высоких каблуках по скользкой мостовой и отличать пятнадцать оттенков желтого цвета. Правда, при этом легко может перепутать право и лево за рулем и завести тараканов в голове, если пропадают бабочки в животе. Эти существа, в народе называемые женщинами, способны создать лучший юмористический проект на отечественном телевидении! Катерина Варнава, Марина Федункив, Наденька Сысоева, Екатерина Скулкина, Наталья Еприкян и другие приоткроют жесткий мир с неожиданной стороны.

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Список серий 8-го сезона телешоу «Comedy Woman» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 8 Серия 1
27 октября 2017
Выпуск 2
Сезон 8 Серия 2
3 ноября 2017
Выпуск 3
Сезон 8 Серия 3
10 ноября 2017
Выпуск 4
Сезон 8 Серия 4
17 декабря 2017
Выпуск 5. Дайджест
Сезон 8 Серия 5
24 ноября 2017
Выпуск 6
Сезон 8 Серия 6
1 декабря 2017
Выпуск 7
Сезон 8 Серия 7
8 декабря 2017
Выпуск 8. Дайджест
Сезон 8 Серия 8
15 декабря 2017
Выпуск 9
Сезон 8 Серия 9
22 декабря 2017
Выпуск 10 - Спецвыпуск "Что-то пошло не так..."
Сезон 8 Серия 10
29 декабря 2017
Выпуск 11— Новогодний выпуск
Сезон 8 Серия 11
31 декабря 2017
Выпуск 12
Сезон 8 Серия 12
7 сентября 2018
Выпуск 13
Сезон 8 Серия 13
14 сентября 2018
Выпуск 14
Сезон 8 Серия 14
21 сентября 2018
Выпуск 15. Дайджест
Сезон 8 Серия 15
28 сентября 2018
Выпуск 16
Сезон 8 Серия 16
5 октября 2018
Выпуск 17
Сезон 8 Серия 17
12 октября 2018
Выпуск 19. Дайджест
Сезон 8 Серия 19
2 ноября 2018
Выпуск 20
Сезон 8 Серия 20
9 ноября 2018
Выпуск 21
Сезон 8 Серия 21
16 ноября 2018
Выпуск 22
Сезон 8 Серия 22
23 ноября 2018
Выпуск 23. Дайджест
Сезон 8 Серия 23
30 ноября 2018
Выпуск 24 — Новогодний выпуск
Сезон 8 Серия 24
31 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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