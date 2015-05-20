Menu
Masterchef (2010), season 6

MasterChef 12+
Season premiere 20 May 2015
Production year 2015
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
В 6-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» попытать счастья решают сорок лучших поваров, которые соревнуются в соревновании один на один, чтобы сузить круг претендентов до двадцати лучших. Чтобы перейти в следующий раунд, кулинары должны быть полны решимости перехитрить своих соперников в серии противостояний лицом к лицу, заработать белый фартук и побороться за шанс выиграть почетное звание лучшего повара в США. После того как битва за фартук завершится, 20 лучших поваров Америки примут участие в первом испытании. Каждому участнику дадут 20 основных ингредиентов и поручат приготовить блюдо для торжественного ужина с судьями.

7.0
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

Let the Battle Commence (Top 40)
Season 6 Episode 1
20 May 2015
The Battle Continues (Top 22)
Season 6 Episode 2
20 May 2015
100th Episode: You're the Apple of My Pie (Top 22 Compete Again!)
Season 6 Episode 3
27 May 2015
Cinammon Roll-er Coaster (Top 20)
Season 6 Episode 4
3 June 2015
Clawing to Victory
Season 6 Episode 5
10 June 2015
What Happens in Vegas Steaks in Vegas
Season 6 Episode 6
17 June 2015
Bring Home the Bacon
Season 6 Episode 7
24 June 2015
Happy Birthday, MasterChef!
Season 6 Episode 8
1 July 2015
Gordon's Greatest Hits
Season 6 Episode 9
8 July 2015
Rice Rice Baby
Season 6 Episode 10
15 July 2015
Moo-vers and Bakers
Season 6 Episode 11
22 July 2015
Family Reunion
Season 6 Episode 12
29 July 2015
A Little Southern Flare
Season 6 Episode 13
5 August 2015
Getting A-Head in the Competition
Season 6 Episode 14
12 August 2015
A Storm's a Brewing
Season 6 Episode 15
19 August 2015
The Restaurant Takeover
Season 6 Episode 16
26 August 2015
Return of the Champions
Season 6 Episode 17
2 September 2015
Think Inside the Box
Season 6 Episode 18
9 September 2015
Team Gordon Ramsay
Season 6 Episode 19
16 September 2015
The Finale
Season 6 Episode 20
16 September 2015
