В 6-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» попытать счастья решают сорок лучших поваров, которые соревнуются в соревновании один на один, чтобы сузить круг претендентов до двадцати лучших. Чтобы перейти в следующий раунд, кулинары должны быть полны решимости перехитрить своих соперников в серии противостояний лицом к лицу, заработать белый фартук и побороться за шанс выиграть почетное звание лучшего повара в США. После того как битва за фартук завершится, 20 лучших поваров Америки примут участие в первом испытании. Каждому участнику дадут 20 основных ингредиентов и поручат приготовить блюдо для торжественного ужина с судьями.