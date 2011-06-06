Во 2-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» претенденты на звание лучшего кулинара США приготовят свои фирменные блюда и представят их судьям – Гордону Рамзи, Джо Бастианичу и Грэму Эллиоту. Повара-любители пройдут испытание, и только самые достойные получат белый фартук и возможность перейти к следующему этапу конкурса. В следующем выпуске испытания продолжаются, и, как обычно, у конкурсантов есть ограниченное количество времени, чтобы приготовить фирменные блюда на глазах у судей. Как только они получают не менее двух голосов от трех судей, им достается белый фартук и возможность бороться дальше.