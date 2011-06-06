Menu
Masterchef (2010), season 2

MasterChef 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 June 2011
Production year 2011
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Masterchef" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» претенденты на звание лучшего кулинара США приготовят свои фирменные блюда и представят их судьям – Гордону Рамзи, Джо Бастианичу и Грэму Эллиоту. Повара-любители пройдут испытание, и только самые достойные получат белый фартук и возможность перейти к следующему этапу конкурса. В следующем выпуске испытания продолжаются, и, как обычно, у конкурсантов есть ограниченное количество времени, чтобы приготовить фирменные блюда на глазах у судей. Как только они получают не менее двух голосов от трех судей, им достается белый фартук и возможность бороться дальше.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

Audition (1)
Season 2 Episode 1
6 June 2011
Audition (2)
Season 2 Episode 2
7 June 2011
Audition (3) / Top 38 Revealed
Season 2 Episode 3
13 June 2011
Top 18 Revealed
Season 2 Episode 4
14 June 2011
2 Eliminated / Top 16 Revealed
Season 2 Episode 5
20 June 2011
Top 16 Compete
Season 2 Episode 6
21 June 2011
Top 15 Compete
Season 2 Episode 7
27 June 2011
Top 14 Compete
Season 2 Episode 8
28 June 2011
Top 13 Compete
Season 2 Episode 9
5 July 2011
Top 12 Compete
Season 2 Episode 10
11 July 2011
Top 11 Compete
Season 2 Episode 11
18 July 2011
Top 10 Compete
Season 2 Episode 12
19 July 2011
Top 9 Compete
Season 2 Episode 13
26 July 2011
Top 8 Compete
Season 2 Episode 14
1 August 2011
Top 7 Compete
Season 2 Episode 15
2 August 2011
Top 6 Compete
Season 2 Episode 16
8 August 2011
Top 5 Compete
Season 2 Episode 17
9 August 2011
Top 4 Compete
Season 2 Episode 18
15 August 2011
Top 3 Compete
Season 2 Episode 19
16 August 2011
WINNER Announced
Season 2 Episode 20
16 August 2011
