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Masterchef (2010), season 13

Masterchef season 13 poster
Kinoafisha TV Shows Masterchef Seasons Season 13
MasterChef 12+
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 24 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Masterchef" season 13 description

В 13-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» повара-любители со всей страны принимают участие в профессиональном соревновании с высокими ставками. Победитель получит весомый денежный куш – четверть миллиона долларов. Кроме того, он сможет издать хорошим тиражом книгу со своими авторским рецептами, а также претендовать на место шеф-повара в одном из лучших ресторанов страны. Ставки высоки, но и конкурентов на конкурсе хоть отбавляй. Главным судьей по-прежнему остается знаменитый ресторатор Гордон Рамзи. Однако участникам надо завоевать не только его расположение, но и понравиться зрительской аудитории, которая участвуют в голосовании.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Regional Auditions - The Northeast
Season 13 Episode 1
24 May 2023
Regional Auditions - The Midwest
Season 13 Episode 2
31 May 2023
Regional Auditions - The West
Season 13 Episode 3
7 June 2023
Regional Auditions - The South
Season 13 Episode 4
14 June 2023
State Fair Food
Season 13 Episode 5
21 June 2023
Apple Mystery Box
Season 13 Episode 6
12 July 2023
Trial by Fire: Field Challenge
Season 13 Episode 7
19 July 2023
Birds of a Feather Mystery Box
Season 13 Episode 8
2 August 2023
United Cakes of America
Season 13 Episode 9
9 August 2023
Dodgers Stadium Field Challenge
Season 13 Episode 10
16 August 2023
Military Rations Mystery Box
Season 13 Episode 11
23 August 2023
Tag Team
Season 13 Episode 12
23 August 2023
Fish Out of Water Mystery Box
Season 13 Episode 13
30 August 2023
Kelsey's Stadium Food
Season 13 Episode 14
30 August 2023
Patio Grilling Challenge
Season 13 Episode 15
6 September 2023
The Wall
Season 13 Episode 16
6 September 2023
Restaurant Takeover - Hell's Kitchen
Season 13 Episode 17
13 September 2023
Semi-Finals: Pasta & Keeping Up With Gordon
Season 13 Episode 18
13 September 2023
Finale Part One
Season 13 Episode 19
20 September 2023
Finale Part Two
Season 13 Episode 20
20 September 2023
TV series release schedule
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