В 13-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» повара-любители со всей страны принимают участие в профессиональном соревновании с высокими ставками. Победитель получит весомый денежный куш – четверть миллиона долларов. Кроме того, он сможет издать хорошим тиражом книгу со своими авторским рецептами, а также претендовать на место шеф-повара в одном из лучших ресторанов страны. Ставки высоки, но и конкурентов на конкурсе хоть отбавляй. Главным судьей по-прежнему остается знаменитый ресторатор Гордон Рамзи. Однако участникам надо завоевать не только его расположение, но и понравиться зрительской аудитории, которая участвуют в голосовании.