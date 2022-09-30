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Gold Rush: Alaska (2010), season 13

Gold Rush: Alaska season 13 poster
Kinoafisha TV Shows Gold Rush: Alaska Seasons Season 13
Gold Rush 18+
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 30 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 26
Runtime 26 hours 0 minute
"Gold Rush: Alaska" season 13 description


В 13 сезоне шоу «Золотая лихорадка» команды продолжают искать золото и сражаться за главный приз. Паркер откусывает больше, чем может прожевать, когда заключает крупную сделку. Тони хочет установить рекорд. Фред Льюис обналичивает все свои сбережения, но затем случается непредвиденное. Рик Несс исчезает без вести. Паркер получает ужасные новости и сталкивается с крупнейшим землевладельцем Аляски. Тони заставляет детей добыть первое золото в сезоне. Фред борется с ледником, который блокирует залежи золота. Клейтоны обнаруживают богатые земли в Золотых акрах и нуждаются в деньгах, чтобы профинансировать свой переезд.

TV Show rating

7.3
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Gold Rush: Alaska" season 13 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
A Seismic Shift
Season 13 Episode 1
30 September 2022
Searching for Rick Ness
Season 13 Episode 2
7 October 2022
Golden Acres
Season 13 Episode 3
14 October 2022
Trench Warfare
Season 13 Episode 4
21 October 2022
Cheat Codes
Season 13 Episode 5
28 October 2022
Fight Iron with Iron
Season 13 Episode 6
4 November 2022
Valley of Prayers
Season 13 Episode 7
11 November 2022
50,000 Ounces
Season 13 Episode 8
18 November 2022
Cursed
Season 13 Episode 9
25 November 2022
Little Red Rocket
Season 13 Episode 10
2 December 2022
Tony's Golden Knights
Season 13 Episode 11
9 December 2022
FUBAR
Season 13 Episode 12
16 December 2022
Parker's Big Payday
Season 13 Episode 13
30 December 2022
Who's the Boss
Season 13 Episode 14
6 January 2023
The Last Frontier
Season 13 Episode 15
13 January 2023
Gremlins
Season 13 Episode 16
20 January 2023
Mammoth Mess
Season 13 Episode 17
27 January 2023
Buzzified
Season 13 Episode 18
3 February 2023
Big Toys, Big Problems
Season 13 Episode 19
10 February 2023
Washed Out
Season 13 Episode 20
17 February 2023
Trial by Parker
Season 13 Episode 21
24 February 2023
The Alaska Verdict
Season 13 Episode 22
3 March 2023
Here's Johnny!
Season 13 Episode 23
10 March 2023
Runway to Redemption
Season 13 Episode 24
17 March 2023
Meet the Claytons
Season 13 Episode 25
24 March 2023
Klondike Climax
Season 13 Episode 26
31 March 2023
TV series release schedule
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