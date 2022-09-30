

В 13 сезоне шоу «Золотая лихорадка» команды продолжают искать золото и сражаться за главный приз. Паркер откусывает больше, чем может прожевать, когда заключает крупную сделку. Тони хочет установить рекорд. Фред Льюис обналичивает все свои сбережения, но затем случается непредвиденное. Рик Несс исчезает без вести. Паркер получает ужасные новости и сталкивается с крупнейшим землевладельцем Аляски. Тони заставляет детей добыть первое золото в сезоне. Фред борется с ледником, который блокирует залежи золота. Клейтоны обнаруживают богатые земли в Золотых акрах и нуждаются в деньгах, чтобы профинансировать свой переезд.