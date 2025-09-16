Меню
Новости о сериале «Пингвин»

Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории»
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Также поступили новости о многих других пребывающих в разработке проектах канала.
16 сентября 2025 15:20
Стали известны победители премии «Эмми-2025»
Стали известны победители премии «Эмми-2025» Оуэн Купер из «Переходного возраста» стал самым молодым обладателем «Эмми» в истории.
15 сентября 2025 12:29
Объявлены победители премии Critics Choice Awards 2025
Объявлены победители премии Critics Choice Awards 2025 Голливудские кинокритики признали лучшим фильмом года «Анору».
8 февраля 2025 19:20
Власть съедает душу: 8 фильмов и сериалов о харизматичных лидерах
Власть съедает душу: 8 фильмов и сериалов о харизматичных лидерах Испытание властью — непростой вызов, с которым далеко не все справляются достойно. Порой благие намерения и искреннее желание использовать власть во благо могут привести к чудовищным последствиями. Рассказываем о 8 фильмах и сериалах об амбициозных лидерах.
30 января 2025 10:18
Объявлены лауреаты «Золотого глобуса» 2025
Объявлены лауреаты «Золотого глобуса» 2025 Персональные награды получили Деми Мур, Эдриан Броуди, Джоди Фостер, Колин Фаррелл и другие артисты.
6 января 2025 18:22
Субстанция успеха: 8 идеальных актерских перевоплощений 2024 года
Субстанция успеха: 8 идеальных актерских перевоплощений 2024 года 2024 год выдался урожайным и на масштабные исторические проекты, и на независимые малобюджетные фильмы, которые прогремели на фестивалях и получили неожиданную популярность. Подводя итоги, вспоминаем 8 самых ярких актерских работ 2024 года, которые высоко оценили критики и зрители.
4 декабря 2024 10:03
Сколько себя помню, я всегда хотел быть гангстером: Каким получился «Пингвин»
Сколько себя помню, я всегда хотел быть гангстером: Каким получился «Пингвин» На HBO завершился «Пингвин» — спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза. Криминальную драму шоураннерки Лорен Лефранк называют новинкой года и прочат Колину Фарреллу «Эмми». Рассказываем, как необязательному ответвлению, вышедшему на фоне упадка жанра, удалось покорить и критиков, и зрителей.
20 ноября 2024 15:26
Антигерои в моде: 8 сольных фильмов и сериалов об известных злодеях
Антигерои в моде: 8 сольных фильмов и сериалов об известных злодеях Плохие парни нравятся не только девушкам, но и зрителям! Кинематограф переживает настоящий пик моды на злодеев, рассказывая известные истории с точки зрения антигероев, которые наконец получают свой голос. Рассказываем о самых неожиданных и интересных сольных проектах об антигероях.
19 сентября 2024 10:09
Критики тепло приняли сериал «Пингвин»
Критики тепло приняли сериал «Пингвин» Релиз состоится на следующей неделе.
13 сентября 2024 14:26
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю Минувшая неделя оказалась богата на громкие анонсы и проморолики, чему во многом поспособствовал крупнейший фестиваль Comiс-Con в Сан-Диего. Собрали в одном материале наиболее примечательные трейлеры зарубежных фильмов и сериалов.
30 июля 2024 19:03
Колин Фаррелл противостоит Кристин Милиоти в новом трейлере сериала «Пингвин»
Колин Фаррелл противостоит Кристин Милиоти в новом трейлере сериала «Пингвин» Премьера состоится осенью. Точная дата пока не анонсирована.
21 июня 2024 11:12
Колин Фаррелл стремится стать главным гангстером в Готэме в трейлере сериала «Пингвин»
Колин Фаррелл стремится стать главным гангстером в Готэме в трейлере сериала «Пингвин» Спин-офф «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.
25 марта 2024 10:48
Съемки «Сорвиголовы: Рожденный заново» и «Пингвина» не возобновятся до окончания забастовки
Съемки «Сорвиголовы: Рожденный заново» и «Пингвина» не возобновятся до окончания забастовки Производство сериалов заморожено из-за нью-йоркских пикетчиков.
15 июня 2023 12:51
Съемки «Бэтмена 2» откладываются из-за забастовки сценаристов
Съемки «Бэтмена 2» откладываются из-за забастовки сценаристов Производство должно было стартовать в конце этого года.
2 июня 2023 14:01
Производство «Пингвина» и четвертого сезона «Мандалорца» откладывается из-за забастовки
Производство «Пингвина» и четвертого сезона «Мандалорца» откладывается из-за забастовки Пикетчики сорвали съемки спин-оффа «Бэтмена».
17 мая 2023 16:30
«Настоящий детектив», «Пинвгин» и другое: HBO выпустил первые трейлеры ряда крупных сериалов
«Настоящий детектив», «Пинвгин» и другое: HBO выпустил первые трейлеры ряда крупных сериалов Проморолики также получили политический триллер с Кейт Уинслет и шпионская драма с Робертом Дауни — младшим.
13 апреля 2023 12:01
Стало известно, когда начнутся съемки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном
Стало известно, когда начнутся съемки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном Команда фильма приступит к работе ближе к концу 2022 года.
9 марта 2023 10:38
Клэнси Браун сыграет Сальваторе Марони в спин-оффе «Бэтмена» о Пингвине
Клэнси Браун сыграет Сальваторе Марони в спин-оффе «Бэтмена» о Пингвине Сериал с Колином Фарреллом станет мостиком к «Бэтмену 2».
6 марта 2023 13:26
Режиссер Мэтт Ривз подтвердил, что работает над сиквелом «Бэтмена»
Режиссер Мэтт Ривз подтвердил, что работает над сиквелом «Бэтмена» Кроме того, он заявил, что съемки сериала о Пингвине начнутся уже в ближайшее время.
12 января 2023 11:37
Съемки сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом начнутся в феврале
Съемки сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом начнутся в феврале Актер рассказал, что его вдохновило принять участие в спин-оффе «Бэтмена».
9 января 2023 15:58
Сериал «Пингвин» будет связующим звеном между «Бэтменом» и «Бэтменом 2»
Сериал «Пингвин» будет связующим звеном между «Бэтменом» и «Бэтменом 2» Также прояснилось точное количество эпизодов.
11 ноября 2022 11:35
Кристин Милиоти сыграет с Колином Фарреллом в спин-оффе «Бэтмена» о Пингвине
Кристин Милиоти сыграет с Колином Фарреллом в спин-оффе «Бэтмена» о Пингвине Актрисе досталась роль дочери Кармайна Фальконе.
1 ноября 2022 10:35
СМИ: Мэтт Ривз работает над спин-оффами «Бэтмена» о злодеях
СМИ: Мэтт Ривз работает над спин-оффами «Бэтмена» о злодеях У нового руководства Warner Bros. большие планы на персонажей DC.
18 октября 2022 12:31
Готэм под водой: действие сериала «Пингвин» стартует спустя неделю после концовки «Бэтмена»
Готэм под водой: действие сериала «Пингвин» стартует спустя неделю после концовки «Бэтмена» Колин Фаррелл поделился новыми подробностями сюжета и похвалил сценарий.
13 октября 2022 11:35
Вселенная «Бэтмена» в безопасности: Мэтт Ривз подписал долгосрочный контракт с Warner Bros
Вселенная «Бэтмена» в безопасности: Мэтт Ривз подписал долгосрочный контракт с Warner Bros Режиссер уже готовит сценарий сиквела, а вот его мультсериал про Темного рыцаря не выйдет на HBO Max.
23 августа 2022 23:55
Колин Фаррелл надеется, что съемки спин-оффа «Бэтмена» о Пингвине начнутся в 2023 году
Колин Фаррелл надеется, что съемки спин-оффа «Бэтмена» о Пингвине начнутся в 2023 году Также актер рассчитывает сняться в «Бэтмене 2».
2 августа 2022 12:39
