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Киноафиша Новости Съемки «Сорвиголовы: Рожденный заново» и «Пингвина» не возобновятся до окончания забастовки

Съемки «Сорвиголовы: Рожденный заново» и «Пингвина» не возобновятся до окончания забастовки

15 июня 2023 12:51
Съемки «Сорвиголовы: Рожденный заново» и «Пингвина» не возобновятся до окончания забастовки

Производство сериалов заморожено из-за нью-йоркских пикетчиков.

Создатели сериалов «Сорвиголова: Рожденный заново» и «Пингвин», производство которых проходит в Нью-Йорке, все-таки решили больше не плыть против течения. Как сообщает Deadline, работа над дорогостоящими телекомиксами Disney+ и Max официально приостановлены до окончания забастовки Гильдии сценаристов Америки (WGA).

Из-за того, что работа над новым шоу Marvel проходила в основном на натуре, бастующие сценаристы регулярно пикетировали съемки, что неоднократно приводило к срывам. Аналогичная история происходила с многосерийным спин-оффом «Бэтмена» Мэтта Ривза.

В «Сорвиголове: Рожденный заново» будет продемонстрирована новая глава противостояния Мэтта Мердока (Чарли Кокс) и Кингпина (Винсент Д’Онофрио), а в числе персонажей также появится Каратель (Джон Бернтал). Детали сюжета пока тщательно скрыты. В сезоне будет восемнадцать эпизодов.

Действие «Пингвина» с Колином Фарреллом и Кристин Милиоти развернется спустя неделю после событий «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. В восьмисерийной криминальной драме будет расширена киновселенная, которой управляет Ривз. События шоу подведут историю к «Бэтмену 2».

Релиз обоих телепроектов должен состояться в 2024 году. Отразится ли забастовка на сроках премьеры, вопрос пока что открытый.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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