Клэнси Браун сыграет Сальваторе Марони в спин-оффе «Бэтмена» о Пингвине

В актерском составе сериала с Колином Фарреллом «Пингвин», являющегося спин-оффом прошлогоднего «Бэтмена» Мэтта Ривза, произошло важное пополнение. Согалсно Variety, к касту телекомикса HBO Max присоединился Клэнси Браун («Декстер: Новая кровь»). Исполнителю досталась роль криминального авторитета Сальваторе Марони, которого до него играли Эрик Робертс («Темный рыцарь») и Дэвид Зайас («Готэм»).

Подробности сюжета пока не раскрывается, но предполагается, что действие шоу развернется примерно спустя неделю после событий фильма с Робертом Паттинсоном. По словам создателей, грядущий сериал станет своеобразным мостиком к сиквелу «Бэтмена», премьера которого намечена на октябрь 2025 года.

Марони неоднократно упоминался в ленте Ривза. Именно из-за его ареста Кармайн Фальконе (Джон Туртурро) смог построить свою криминальную империю. Сюжетную арку Фальконе в сериале продолжат через его дочку Софию, которую воплотит Кристин Милиоти. В остальной исполнительский ансамбль вошли Шохре Агдашлу, Майкл Келли, Дирдри О’Коннелл и Рензи Фелиз.

Шоураннером проекта DC выступает Лорен Лефранк («Импульс», «Агенты «Щ.И.Т.»). Первые три эпизода из восьми заявленных поставит режиссер Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»). Вместе с упомянутыми в продюсерской команде заняты Мэтт Ривз, Дилан Кларк и Колин Фаррелл.

Съемки «Пингвина» стартуют на этой неделе, а премьера состоится в 2024 году.